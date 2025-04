Dilettanti, Filippo Rascaglia bomber vibonese da record: a 42 anni taglia il traguardo dei 300 gol con una tripletta

301 gol non sono un traguardo che tutti possono vantare e non solo per la straordinaria continuità che ci vuole per raggiungere tale somma, ma soprattutto per la pazienza nel non mollare mai e andare avanti, anche quando sembra che quel fatidico taglio del nastro sia lontanissimo. Filippo Rascaglia, 42 anni, però non ha mai mollato, forte di una mentalità che gli ha sempre concesso di credere in se stesso anche quando sembrava più dura del previsto. E allora ecco che l’attuale bomber dell’Asd Mileto (squadra militante nel campionato di Terza Categoria) ha continuato a inseguire quel pallone, bloccando una clessidra (quella dell’età) che sembrava non scorrere più e piegandosi alla più solida voglia del centravanti di regalarsi un record difficilmente raggiungibile.

Il traguardo

Sabato 12 aprile 2025: è questa la data che Filippo Rascaglia ricorderà come uno dei giorni più belli della sua carriera sportiva. Era l’anticipo della ventesima giornata del campionato di Terza Categoria e l’Asd Mileto, terzo in classifica, ospitava la Serrese in una gara senza mai storia e finita con un clamoroso 13-3 in favore dei biancorossi. E non solo Rascaglia taglia il nastro delle 300 esultanze, ma si porta anche il pallone a casa realizzando il gol numero 301 che significa tripletta. Insomma, ogni gol rappresenta un pezzo di storia, un’emozione che ha regalato ai tifosi e ai compagni di squadra nel corso degli anni. Un obiettivo che segnerà il suo nome tra i grandi del movimento dilettantistico soprattutto per perseveranza e rispetto.

Rascaglia, un turbinio di emozioni

Filippo Rascaglia festeggia i 301 gol

Un turbinio di emozioni per ognuno dei tre gol siglati e che segnano puntualmente l’ultimo passo verso il traguardo, il taglio del traguardo stesso e il suo superamento. Trecentouno esultanze che è lo stesso bomber a raccontare: «In realtà non volevo battere quel rigore perché volevo segnare su azione, però spinto da tutti i miei compagni di squadra, l’ho fatto e ho segnato il mio trecentesimo gol. In quel momento mi sono sentito più leggero, perché aspettavo di raggiungere questo traguardo da tantissimo tempo, sembrava non arrivasse mai il gol decisivo, soprattutto nelle ultime partite non riuscivo a mandare la palla in rete». Come un sogno che si realizza: «Da ragazzo non avrei mai pensato di arrivare a questi numeri. Con l’avanzare dell’età, invece, soprattutto perché ho continuato a giocare e a partecipare ogni anno a un campionato dilettantistico da quando avevo l’età di 16 anni, e grazie anche al mio fisico che me lo ha permesso, ho iniziato a crederci per davvero».

Ecco allora quando Rascaglia ha veramente creduto di arrivarci: «Ho iniziato a pensarci davvero quando ho indossato la maglia del Mileto, perché ho trovato una squadra unita e dei compagni che hanno sempre creduto in me».

I gol più preziosi di Rascaglia

301 esultanze tutte diverse tra loro, alcune dolci e alcune amare, ma inevitabilmente ce ne sarà qualcuna che il bomber si porta dietro gelosamente: «Dei gol più importanti porto nel cuore in particolare quello segnato quando indossavo la maglia del Nicotera in una partita contro il Piscopio, perché quel gol ci ha permesso di vincere il campionato. Non meno importante, però, è stata anche la rete che ho segnato durante il derby tra il Paravati e il mio Mileto proprio quest’anno, dal momento che è una partita molto sentita dalla comunità. Era una partita in cui ci sentivamo già sconfitti perché al novantesimo minuto stavamo addirittura perdendo 3-1, e in soli sette minuti di recupero siamo riusciti a riprendere la partita».