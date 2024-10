Al Comune di Spilinga il “Premio nazionale Longevity Day”, riconoscimento assegnato per l’idea dell’Accademia Internazionale Cucina Mediterranea

«Il conferimento del “Premio nazionale Longevity Day”, assegnatoci ieri nella sala del Senato, dell’istituto di Santa Maria in Aquiro, per l’idea progettuale dell’Accademia Internazionale Cucina Mediterranea, ci sprona ad un impegno ancor più intenso, per portarla sempre più avanti nei grandi circuiti». È quanto si legge in una nota del Comune di Spilinga.

Il riconoscimento è stato tributato nel corso della giornata internazionale dedicata agli anziani, su iniziativa della rete nazionale “Anziani Italia”, presieduta da Maria Brunella Stancato, proprio perché il Comune di Spilinga è stato conclamato come nuovo attrattore turistico/culturale, di riferimento della dieta mediterranea, riconosciuta in modo scientifico, non soltanto come prevenzione di malattie ad alto impatto sociale, come quelle neurodegenerative e cardiovascolari, ma considerata d’aiuto per vivere in salute più a lungo. Tra i premiati di ieri, Mario Occhiuto, senatore della Repubblica, Federica Gasparrini presidente nazionale di Federcasalinghe, Francesco Schittulli presidente nazionale della Lilt, Massimino Magliocchi presidente Olio di Calabria Igp, Klaus Algieri presidente Confcommercio Calabria, l’ex primario di urologia, Emilio De Giacomo.

Il 16 ottobre Spilinga, sarà sede ufficiale dell’evento regionale, organizzato appunto dalla rete nazionale “Anziani Italia” e dalla Regione Calabria, in occasione della “Giornata mondiale dell’Alimentazione”, con la consegna del riconoscimento ufficiale al Comune di Spilinga, appunto per l’istituzione dell’Accademia di Cucina Mediterranea.

«L’impegno coeso e costante dell’amministrazione Comunale – si legge ancora nella nota -, guidata dal sindaco Enzo Marasco, e quello rilevante del direttore dell’Accademia, Corrado Rossi, vuole indirizzare sempre più ad accrescere l’attrattività di Spilinga e questo può essere un altro tassello in questa direzione».