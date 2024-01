Successo a Vibo per l’arrivo della Befana in piazza Municipio

Successo a Vibo Valentia per la 24esima edizione dell’arrivo della Befana ieri sera in piazza Municipio. La tradizionale manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale e realizzata dalla Dog Days Production (Saverio Ferrise) si è avvalsa della preziosa collaborazione dei vigili del fuoco del Comando provinciale. La Befana è scesa in piazza attraverso la scala dei vigili del fuoco e dal punto più alto del Municipio ha lanciato una miriade di coriandoli e tanti buoni regalo offerti da vari commercianti della città. Una serata di gioia ed allegria, soprattutto per i bambini, conclusa con tanta musica ed un arrivederci al prossimo Carnevale di Vibo Valentia in programma per martedì 13 febbraio.