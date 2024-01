A Portosalvo l’evento di beneficenza per l’acquisto di un defibrillatore

A Porto Salvo la befana è arrivata in anticipo. Proprio oggi, infatti, sono stati consegnati gratuitamente ai bambini caramelle e cioccolatini, mentre i più grandi hanno potuto degustare del buon vino delle Cantine Artese servito con le tradizionali zeppole. Con l’acquisto di vino e zeppole si avrà la possibilità di vincere un quadro di Maria SS di Porto Salvo offerto da Francesco Maduli. Il tutto culminerà con l’estrazione della riffa per contribuire all’acquisto di un defibrillatore, oltre ad avere la possibilità di vincere uno dei tre premi posti in palio; primo premio: box di legno con sei bottiglie di vino (Cantine Artese); secondo premio: pianta ornamentale (Amoroso, un mondo di colori); terzo premio: panettone gelato (Gelateria Giacinto). L’evento è stato organizzato dal comitato “Insieme per Porto Salvo” con la collaborazione dell’Oratorio Maria SS di Porto Salvo, della Parrocchia San Pietro di Bivona e di diversi sponsor. Tutto il ricavato sarà rendicontato e utilizzato per l’acquisto di un defibrillatore e della apposita teca termica.

