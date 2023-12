Filadelfia, tutto pronto per il concerto di Capodanno con l’Orchestra di Fiati “Giovanni Gemelli”

Come da tradizione, il 1 gennaio 2024, da 14 anni, vede l’apertura dell’anno con il concerto organizzato ed eseguito dall’Orchestra di Fiati “Giovanni Gemelli” di Filadelfia. Una formazione musicale che si è distinta, da più di venti anni, nella produzione musicale di spettacoli e che ha visto la sua partecipazione a grandi manifestazioni nazionali e internazionali. Tra questi il concorso musicale di Untereger in Svizzera; il concerto in Roma nella Basilica di Sant’Andrea con la Missa Santa Cecilia di Jacob De Han; l’organizzazione della prima mondiale del brano “Filadelfia”, sempre del maestro J.De Han. Non da meno l’ultimo concerto in cui, con la partecipazione del Coro “Dominicus” si è eseguito il Requiem di Mozart. «Una intensa attività, da parte della nostra associazione – affermano -, diretta dai maestri Conidi Francesco e Campisano Massimo, coadiuvati da molti strumentisti di valore, diplomati e prestigiosi esecutori. Dalla collaborazione con i maestri: Laserra Ingrosso, Belloli, Creux, vi è stata una cresciuta esponenziale che ha portato l’Orchestra a livelli riconosciuti dagli esperti. Il concerto di domani sarà una esplosione di gioia e di grandi richiami a temi musicali che vanno dal classico al pop ed al rock. Il pubblico ha risposto, come sempre, alla grande ed i posti disponibili presso l’auditorium di Piazza Serrao a Filadelfia, sono andati subito esauriti». Alla presenza delle istituzioni e di ospiti da tutta la regione, si darà il via al concerto alle ore 18.00.

