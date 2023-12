Tropea: tutto pronto per la prima esibizione dell’orchestra di fiati

Nata ad aprile ed istituzionalizzata nello scorso mese di novembre, l’orchestra di fiati Città di Tropea con i suoi 60 elementi, di cui 20 donne, si esibirà per la prima volta per il concerto di sabato 30 dicembre. Sarà l’Auditorium Santa Chiara ad ospitare l’orchestra che mira a regalare momenti di musica classica capaci di esaltare la professionalità, il talento e l’abilità dei suoi musicisti. Con la direzione artistica del maestro Vincenzo Laganà, l’orchestra presieduta da Giuseppe Maria Romano, offrirà al pubblico presente e collegato in streaming l’ascolto di un repertorio che spazierà dalle colonne sonore dei grandi film – in omaggio al premio Oscar Ennio Morricone – ai brani e alle raccolte di Adam, degli Abba, di Frisina, di Webber. L’orchestra di fiati Città di Tropea eseguirà anche brani natalizi tratti dal repertorio religioso e dal grande impatto emotivo.

