Gli antichi mestieri rivivono nel rione Baglio di Nicotera – Video

Di Giuseppe Mancini

Numerosissimi i visitatori che ieri sera si sono recati a Nicotera in provincia di Vibo Valentia sul litorale tirrenico della Costa degli Dei. È stata un vero successo la manifestazione “Misteriandu a Natale” mediante la quale sono stati riportati alla luce gli antichi mestieri degli artigiani del passato, motore e radici della comunità. Tante le installazioni nei bassi e nei vicoletti dell’affascinante quartiere Baglio, un suggestivo gioiello adiacente al settecentesco Castello dei Ruffo, edificato nel 1065 dal re normanno Roberto il Guiscardo. Tra le sue viuzze sembrava di incamminarsi lungo un percorso di maestranze, profumi, sapori, che riconducevano indietro nel tempo. Il paese dalla storia millenaria in questo periodo è un trionfo di luminarie e attrazioni che trasformano le strade in uno spettacolo dall’atmosfera magica. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Nicotera diretta dal presidente Antonio Leonardo Montuoro, dalla Gb Eventi guidata da Franco Buccinà e dalla consulta comunale del commercio. Gli stand gastronomici e le botteghe artigiane hanno raccontato concretamente le tradizioni che hanno modellato il carattere del luogo. Tra le note della musica natalizia, il pubblico, che ha affollato le strette stradine di case in pietra del rione, ha ammirato la laboriosità degli antichi mestieri, l’arte con cui venivano realizzati a mano le suppellettili e la bontà dei prodotti casarecci. Un quartiere storico che in passato era stato dimenticato è stato rivitalizzato. L’evento, organizzato con cura e passione, ha svelato l’anima del territorio. In un mondo sempre più virtuale, molti, tra cui tanti bambini, hanno scoperto i valori che hanno plasmato la zona e i propri avi. Un riferimento importante, da non perdere di vista, per edificare con maggiore consapevolezza il futuro.

