Il quartiere Baglio rivive a Nicotera con “Misteriandu a Natale”

Un evento unico nel suo genere per far rivivere gli antichi mestieri e raccontare storie millenarie tra i colori delle botteghe artigiane

Prende vita a Nicotera un evento unico nel suo genere, portando alla luce le radici profonde e le tradizioni che hanno plasmato il carattere di questo luogo affascinante. Un viaggio nel tempo denominato “Misteriandu” attraverso le antiche vie del quartiere Baglio, dove le pietre raccontano storie millenarie e gli antichi mestieri si svelano in tutta la loro gloria. Alle spalle dell’imponente castello medioevale, custode di memorie secolari, i visitatori di “Misteriandu” verranno trasportati in un mondo di segreti ben custoditi. Le vie in pietra invitano a perdersi tra i colori delle botteghe artigiane, dove i mestieri tradizionali rinascono per un breve periodo, riportando in vita la storia del quartiere. L’appuntamento con Misteriandu a Natale è per sabato 23 dicembre (inizio alle ore 17:30) con stand artigiani e gastronomici. La manifestazione gode del patrocinio comunale ed è organizzato dalla Pro Loco di Nicotera, dalla Gb Eventi e dalla consulta comunale del commercio. Un tributo agli artigiani del passato, quindi, e alle mani laboriose che hanno contribuito a plasmare l’identità di Nicotera.

LEGGI ANCHE: Pizzo si prepara alle feste: le luminarie accendono la magia del Natale – Video