Pizzo si prepara alle feste: le luminarie accendono la magia del Natale -Video

La bellezza e il calore del Natale riempiono le vie e le piazze di Pizzo. L’iniziativa è frutto del lavoro portato avanti dal Comitato “Magico Natale”, composto da diverse associazioni attive nel territorio napitino e da privati cittadini in collaborazione con il Comune. L’allestimento punta a rendere attrattivo il centro costiero anche durante la festività più attesa dell’anno. Anche Pizzo, sulla scia degli altri centri tra cui Nicotera a Tropea, durante le giornate che anticipano il Natale, accoglie decine e decine di turisti, residenti nei paesi limitrofi. Segno di un percorso di destagionalizzazione lento ma in atto che coinvolge tutto il comprensorio vibonese. Un cambio di passo deciso che richiede la collaborazione sinergica degli operatori di settore, istituzioni, associazioni locali. L’allestimento natalizio riguarda via Bellavista, via Bardari, piazza della Repubblica, il Corso e Palazzo della cultura dove verranno ospitati diversi eventi. Tra le iniziative figurano: i mercatini di Natale (dal 21 dicembre), il presepe vivente (26 dicembre), giochi popolari, spettacoli di magia, zeppolate. Il cartellone natalizio viene messo in campo tramite l’impegno dei volontari appartenenti a più sodalizi in sinergia con l’amministrazione targata Sergio Pititto. Non mancheranno giornate animate dagli studenti frequentanti le scuole locali.

