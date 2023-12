Un Natale ricco di eventi a San Calogero: presentato il cartellone

Sarà un Natale ricco di eventi quello che si prospetta per la comunità di San Calogero, le associazioni del posto hanno dato vita a un cartellone fitto di manifestazioni tra mercatini a tema, tombolate, spettacoli e raccolte di beneficenza. Si parte domani venerdì 8 dicembre, alle 17:30, con l’accensione dell’albero di Natale e l’inaugurazione del presepe nella frazione Calimera. L’evento è organizzato dall’associazione Don Francesco Comandè guidata da Rocco Cuppari. Nel corso della mattinata a San Calogero, in piazza Calipari, saranno messe in vendita le classiche stelle di Natale dell’Ail, l’associazione italiana per la lotta alle leucemie. Sabato 9 dicembre poi, alle ore 18:00, è prevista la cerimonia di accensione dell’albero del “donatore Avis”, in piazza Calipari, seguita da una zeppolata. La manifestazione è organizzata dall’Avis guidata dal Presidente Pasquale Ranieli. A rendere più calorosa l’atmosfera ci penseranno gli zampognari, che replicheranno anche il 17, il 22, e il 29 dicembre. Domenica 10 dicembre nei locali dell’oratorio di santa Paola Frassinetti è prevista la tombolata dei bimbi. Mercoledì 13 dicembre, alle ore 17,30, al Centro polifunzionale ‘Isabella Raso” è in calendario il seminario di enogastronomia “La Calabria e il vino” organizzato dalla Pro Loco del presidente Michele Monteleone. Sabato 16 dicembre sono in programma due eventi, il primo, una zeppolata, alle 17, organizzata dalla Pro Loco, in piazza Calipari e un secondo, alle 20, una serata di beneficenza con tombolata, voluta dall’Associazione santa Paola Frassinetti, della presidente Fortunata Staropoli, al salone delle suore Dorotee. Domenica 17 dicembre verranno allestiti in piazza Nicola Calipari i mercatini di Natale a cura dell’associazione Vivi San Calogero del presidente Salvatore Manco in collaborazione con i rioni. L’esposizione sarà aperta anche venerdì 22 dicembre. Lunedì 18 dicembre nel salone dell’oratorio santa Paola Frassinetti avrà luogo un cenone rivolto ai giovani. Giovedì 21, alle ore 17:00, è in programma la messa in scena del presepe vivente, per le vie del paese vecchio, a cura della Pro Loco in collaborazione con la scuola primaria. Sabato 23 dicembre dalle ore 16:30 a Calimera avverrà la distribuzione di regali e panettoni ad opera di Babbo Natale grazie all’associazione don Comandè. Domenica 24 dicembre è prevista la consegna dei regali a domicilio da parte di Babbo natale, a cura dei componenti dell’oratorio di santa Paola Frassinetti. Mercoledì 27 dicembre, alle ore 20, è fissata una tombolata natalizia organizzata dalla Pro Loco presso il Centro polifunzionale “Isabella Raso”. Giovedì 28 dicembre, alle ore 20:30, appuntamento con la musica colta con il concerto del coro polifonico Exultamus, nel salone della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a cura dell’associazione musicale Johann Sebastian Bach presieduta dal maestro Rocco Sibio. Venerdì 29 dicembre è in programma una gita a Napoli e Salerno per una visita alle luminarie artistiche, organizzata dalla Pro Loco. Sempre lo stesso giorno, alle ore 20:30, è prevista la festa del donatore Avis con tanto di tombolata nel salone del centro polifunzionale. Sabato 30 dicembre è in programma a San Calogero, nel salone dell’oratorio, un concerto di Natale con successiva tombolata, mentre a Calimera, alle ore 18:30, si terrà una tombolata nei locali della scuola materna organizzata dal gruppo Don Comandè. Sabato 6 gennaio, per l’Epifania, sono in calendario tre eventi per l’arrivo della befana, i primi due organizzati a San Calogero, dalla Pro Loco (alle 16) e dagli animatori dell’oratorio (alle 19), e il terzo a Calimera, alle 17:30, voluto dall’Associazione Don Comandé.

LEGGI ANCHE: Tutto pronto per “Visit Serra Festival – Natale nel Parco”, tanti eventi nel comune della Certosa

Serra: le associazioni si preparano al Natale tra concerti, degustazioni e antichi presepi

Eventi di Natale a Vibo, ecco il cartellone del Comune: niente concerto notte del 31 dicembre