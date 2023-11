Serra: le associazioni si preparano al Natale tra concerti, degustazioni e antichi presepi

Anche le prossime festività natalizie a Serra San Bruno si preannunciano cariche di eventi e di sorprese, con la collaborazione delle associazioni operanti sul territorio. Lo anticipano i sodalizi “Femmina”, “Incrociamenti” e “Civitas Bruniana”. Numerose sono le iniziative finora portate avanti come la Giornata della castagna, la manifestazione pro ospedale, la giornata della prevenzione e le escursioni. Adesso si guarda ai prossimi appuntamenti. Le associazioni anticipano di essere al lavoro «per dare un tocco magico alle festività natalizie proponendo un percorso, tra le vecchie cantine ubicate nel Centro storico e le piazze più blasonate, per raccontare le antiche tradizioni, di cui centrale sarà la visita ai presepi e scarabbattoli che fanno bella mostra per l’occasione nella stupenda sala Chimirri, e la riscoperta degli antichi sapori, con degustazioni dei prodotti della cucina tipica locale. Proprio, “cuomu na vota”». Previsto un concerto di Natale «inserito in uno splendido scenario culturale grazie alla collaborazione di tutte le arciconfraternite. Non mancheranno e attrazioni e spettacoli itineranti, in un crescendo di emozioni capaci di coinvolgere adulti e bambini. E poi ancora, le fontane danzanti, appuntamenti per promuovere le eccellenze di Serra San Bruno, la sua storia, riflessioni su temi sociali.

LEGGI ANCHE: Storie di violenza e femminicidio, a Vibo la presentazione del libro di Maria Concetta Preta

Vibo, le opere della pittrice Daniela Milasi in mostra all’oratorio “Don Bosco”

Il mondo grecanico di “Ilios”, l’Iliade contemporanea di Angelica Artemisia Pedatella a Vibo