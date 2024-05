Rifiuti abbandonati nel territorio di Ricadi, le segnalazioni de “I guardiani del Capo” – Foto

Tra i luoghi scelti per depositare spazzatura di ogni sorta, l’area “Petturammenduli” in zona Brivadi

L’associazione “I guardiani del Capo” prosegue il suo impegno nella lotta contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti nell’area ricadente nel Comune di Ricadi. Il presidente Giacomo Benedetto con numerose segnalazioni alle istituzioni, esposizioni sui social media ha documentato l’odiosa pratica che continua a verificarsi nel comprensorio. Chi abbandona spazzatura agisce anche in pieno giorno senza timore di essere beccato in flagranza o essere richiamato da cittadini «ormai stanchi di vedere il proprio territorio continuamente vilipeso e calpestato da incivili».

Le segnalazioni sono all’ordine del giorno anche grazie al gruppo Facebook, «divenuto un punto di riferimento affidabile e credibile sul territorio ricadese ormai da oltre un decennio». Il sodalizio sottolinea anche l’impegno dell’amministrazione e del vice-sindaco Domenico Lo Cane, che si adopera per il buon funzionamento della raccolta differenziata: «L’ultimo intervento è stato sollecitato il 26 aprile e dopo due giorni, l’area chiamata “Petturammenduli” in zona Brivadi è stata ripulita». L’intenzione era quella di «fare delimitare quella porzione di area presa a discarica dagli incivili e apporre cartelli di divieto» nonché il posizionamento di «nuove foto-trappole». Neanche il tempo di bonificare il sito che nuovi rifiuti sono stati lì abbandonati: «Ci auguriamo che le immagini siano di supporto ai provvedimenti che si vorranno prendere in attesa delle promesse azioni di contrasto. Ci auguriamo che le nostre segnalazioni siano da monito agli sciagurati “lordazzi” provenienti pure dai paesi limitrofi».

