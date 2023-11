Vibo, le opere della pittrice Daniela Milasi in mostra all’oratorio “Don Bosco”

Paesaggi calabresi, il tema del mare, la natura, l’uomo nelle sue diverse fasi di vita. Le opere della pittrice Maria Daniele, (Daniela Milasi) approdano all’oratorio salesiano “Don Bosco” di Vibo Valentia all’interno di una mostra capace di abbracciare parte del percorso umano e artistico della professionista nata a Catanzaro ma vibonese d’adozione. L’allestimento – in programma dal primo al 3 dicembre -conta 30 opere olio su tela e 12 pastelli su cartoncino. La mostra, aperta a tutti e visitabile in maniera gratuita, prevede come orari dalle 9.30 alle 12.30 e poi dalle 16.00 alle 19.00. Parte del ricavato verrà devoluto all’oratorio. Per la Milasi si tratta di un ulteriore strumento per far conoscere la sua lunga e fortunata produzione artistica. Una passione nata da bambina e coltivata nel tempo. Durante la sua attività artistica, avviata da autodidatta, ha allestito diverse mostre personali e collettive in diverse città d’Italia e anche all’estero. Le sue opere rientrano in collezioni quanto pubbliche quanto private. In più – come rilevato all’interno del catalogo internazionale di arte moderna a cura di Remo Piperno (anno 1996/97)- ha eseguito diversi ritratti a varie personalità del mondo cattolico, dello sport, politico e della moda.

