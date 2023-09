Pittori e scultori calabresi protagonisti a Pescara della Biennale internazionale d’arte

Porteranno in Abruzzo la loro arte. Metteranno in mostra il loro talento e, di riflesso, il territorio da cui provengono. La Calabria sarà rappresentata a Pescara, nell’ambito della biennale d’arte internazionale, da un solido gruppo di artisti. La kermesse culturale viene promossa dall’associazione “Cenacolo degli artisti”, presieduta da Roberta Papponetti e si svolgerà dal 14 al 20 ottobre. L’allestimento sarà ospitato nella suggestiva cornice dello storico edificio Aurum. All’evento inaugurale sarà presente il critico d’arte Maria Luciani. Tra gli ospiti, invece, il cantautore e saggista Santino Spinelli. Per i partecipanti provenienti da ogni angolo della Calabria sarà una vetrina di pregio per far conoscere le proprie opere e il proprio bagaglio artistico fuori dai confini regionali. In particolare si tratta di Enzo Liguori, Tonino Gaudioso, Alfredo Campagna, Tania Marino, Antonio Salvatore Maio, Annamaria Massa, Francesco Naccari, Antonella Fortuna, Nino Romano. E poi i poeti Anna Callipo e Rino Lo Giacco e il fotografo vibonese Nicola Scordamaglia. Il maestro Liguori ha inteso evidenziare: «L’occasione è di pregio. La mostra chiama a raccolta artisti di spessore e anche un pubblico di livello. Per questo proporre la propria arte in un contesto simile rappresenta un tassello di non poco conto nella carriera di ogni professionista. Siamo certi che la Calabria e il comprensorio vibonese saranno rappresentati al meglio. L’arte unisce, fa viaggiare, fa comunicare. Il nostro obiettivo è quello di raccontare una terra unica, generosa, ricca di tradizioni, da valorizzare. Una terra in grado di generare grandi artisti, nonostante le difficoltà e le tante mancanze».

