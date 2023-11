Motta Filocastro, l’associazione culturale “Il Tocco” è al lavoro per gli eventi natalizi

L’associazione culturale “Il Tocco” è in piena fase organizzativa per gli eventi delle festività natalizie alle porte ed ha da poco varato il disciplinare di concorso per il tanto atteso evento “Allestimundi! Presepi e alberi di Natale a Motta Filocastro – 2023”. «Nell’ambito della valorizzazione delle attività territoriali, al fine di proporre momenti di aggregazione, socializzazione e solidarietà e di promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio stimolando una partecipazione attiva delle persone di Motta Filocastro e dei paesi vicini in occasione delle festività natalizie, stiamo lavorando – hanno fatto sapere gli organizzatori – alla III edizione del concorso per la realizzazione del presepe più bello e, contestualmente, la III edizione del concorso per l’albero di Natale più bello da esporre sui balconi, finestre e giardini, negli spazi o negli angoli delle vie del paese». L’iniziativa del concorso “Allestimundi! Presepi e alberi di Natale a Motta Filocastro – 2023” ha la finalità di «abbellire il paese attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, operatori commerciali, associazioni, scuole e di qualunque altra persona interessata ad adornare spazi pubblici e privati, visibili al pubblico, così da integrare e potenziare le attività istituzionali svolte dall’amministrazione comunale, al fine di creare e regalare a Motta Filocastro – frazione di Limbadi – una diffusa atmosfera di festa natalizia, magica e accogliente». Lo spirito della manifestazione è quello di creare un itinerario di presepi e di addobbi natalizi per le vie del centro abitato per incrementare il turismo.

L’associazione “Il Tocco” «intende stimolare, attraverso una sana competizione cittadina che coinvolga tutti i fruitori, l’amore e il rispetto per il proprio territorio; attribuire un riconoscimento pubblico per gratificare i soggetti che, con il loro impegno, si distinguono nella realizzazione di addobbi volti a rendere più bello il paese di Motta Filocastro». La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Le opere saranno giudicate da una apposita commissione i cui membri saranno nominati dall’ente organizzatore. «La Ccommissione – hanno sottolineato gli organizzatori -, potrà esprimere una votazione su ciascuno dei seguenti criteri di valutazione: originalità e creatività; utilizzo di materiali di riciclo; ambientazione; complessità dell’opera; cura dei particolari. La commissione provvederà ad esaminare i presepi e gli alberi di Natale dei partecipanti al concorso e redigerà un apposito verbale con l’indicazione del miglior Presepe e del miglior albero di Natale, compilando le relative graduatorie di merito, una per ogni categoria. I premi saranno consegnati durante una cerimonia pubblica che sarà tempestivamente comunicata. La partecipazione è subordinata alla compilazione del modulo di adesione distribuito per tempo dall’associazione culturale “Il Tocco”». Il termine ultimo per aderire è fissato alle ore 18:00 del giorno 4 dicembre. Le opere dovranno essere installate entro le ore 18:00 del giorno 15 dicembre e dovranno rimanere esposte fino al 6 gennaio 2024. «Allo scopo di divulgare la bellezza delle opere realizzate e di rendere merito, con la giusta visibilità, agli sforzi di quanti si adopereranno per contribuire alla buona riuscita del concorso – hanno concluso gli organizzatori -, sarà indetto un contest fotografico il cui regolamento sarà pubblicato nei tempi e nei modi opportuni».

