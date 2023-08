Dopo otto anni, torna a Motta Filocastro l’attesissimo “Filocastrum Fest”

Graziano Ciancio, presidente associazione “Il Tocco”

Dopo l’ultima manifestazione allestita nel 2015, il 9 agosto il “Filocastrum Fest”, organizzato dall’associazione culturale “Il Tocco” presieduta da Graziano Ciancio, torna ad essere nuovamente messo in scena per la sua IX edizione. Tutto il suggestivo centro storico di Motta Filocastro sarà trasformato in un borgo di città medievale, per restituire a tutti i visitatori uno scorcio fedelissimo di vita, cultura, arti e mestieri della seconda metà del XI secolo. Mercati, artigiani, musici, commedianti, giocolieri, falconieri, trampolieri, sputafuoco, danzatrici, popolani e nobili, tutti inseriti in un contesto urbano che conserva ancora ben presenti le tracce dell’antico passato. In accordo con l’amministrazione comunale, la manifestazione animerà tutto il centro storico di Motta Filocastro, fino a comprendere itinerari guidati alla scoperta delle antiche abitazioni. «Il particolare periodo storico evocato – ha fatto sapere il presidente Ciancio -, è quello in cui Ruggero I D’Altavilla, Gran Conte di Sicilia e Calabria, nella seconda metà del secolo XI a Motta Filocastro fece costruire un castello con dodici torri. Il borgo verrà preparato per accogliere al meglio i visitatori che si troveranno catapultati per incanto in una festa medievale. Verrà allestito l’accampamento militare. Per le vie e le piazze – ha aggiunto – compariranno i banchi dei mercanti e degli artigiani e il mercato, prenderà vita con le grida dei venditori. Giullari e musici si esibiranno nei piccoli angoli del paese. Gli sbandieratori invaderanno le tortuose vie del centro. Gli stretti vicoli, saranno pervasi dai profumi dei cibi medievali preparati per la maestosa festa in onore del Gran Conte Ruggero I D’Altavilla. Al tramonto prenderà luogo il corteo storico in onore di Ruggero I, che vedrà la partecipazione di circa 80 figuranti tra nobili, popolani, musici, giullari e sbandieratori. Durante la festa, in diversi punti del paese, si svolgeranno spettacoli. Verrà presentata l’arte della falconeria, con la dimostrazione di caccia di animali diurni e notturni; l’arte del combattimento, con le dimostrazioni d’armi all’accampamento militare; l’arte della giocoleria dei trampolieri e i giochi di fuoco. Nel primo pomeriggio avrà luogo un laboratorio in costumi medievali per ragazzi tra i 6 e 14 anni: un grande gioco, in cui i partecipanti saranno seguiti dagli educatori che li aiuteranno a comprendere man mano le valenze educative dell’avventura». Appuntamento dunque a Motta Filocastro il 9 agosto dalle ore 17.

