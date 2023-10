Motta Filocastro, consensi per l’evento “Ottobre in rosa”

All’evento “Ottobre in rosa”, la manifestazione incentrata sulla sensibilizzazione alla prevenzione per la lotta contro i tumori, svoltasi a Motta Filocastro, hanno risposto in massa cittadini e mondo associazionistico. «Una giornata fantastica, un trionfo di solidarietà, sensibilizzazione e partecipazione», questo il commento pervenuto dai volontari dell’associazione culturale “Il Tocco” di Motta Filocastro, organizzatori dell’evento. «Volontari, partecipanti e sponsor, unitamente al Lions CLub, Inner Wheel di Nicotera e a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte, hanno reso la manifestazione “Ottobre in rosa” un grande successo». Un risultato tangibile, quello ottenuto, rappresentato dalla raccolta fondi messa in atto. «Abbiamo raccolto la somma di 1100 euro – hanno fatto sapere dall’associazione culturale -, che sarà interamente devoluta a Susan G. Komen Italia, un’associazione in prima linea nella lotta contro i tumori al seno, su tutto il territorio nazionale. Sappiamo che la somma raccolta potrebbe sembrare piccola, ma ogni contributo, per quanto modesto, concorre alla realizzazione di progressi concreti nella ricerca e nell’assistenza fornita alle persone che affrontano questa battaglia».

