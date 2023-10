Lotta ai tumori, a Motta Filocastro “camminata in rosa” e campagna screening

L’impegno per il sociale oltre che di ricerca per l’identità storica e culturale delle tradizioni da parte dell’associazione culturale “Il Tocco” conosce un’altra tappa. Domenica 22 ottobre ha organizzato una “Camminato in rosa” per promuovere la prevenzione del tumore al seno. Luogo di incontro Motta Filocastro (fraz. di Limbadi) a partire dalle 15 con un programma carico di appuntamenti. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Limbadi con la collaborazione dei Lions (Distretto 108Ya) club di Nicotera (presieduto da Vittoria Vardè) e l’Inner Will di Nicotera (presieduta da Piera Mobrici Fumarola). Sono diversi gli sponsor che partecipano e prevede uno screening per la diagnosi precoce del tumore del seno a cura del dottor Antonio Giuseppe Zappino in collaborazione con il dotor Rocco Vasile (specialista in Chirurgia generale e toracica) che sarà effettuato nei locali della Casa delle Suore Mfvi. Nel corso della manifestazione, al rientro dalla camminata e dopo una visita al centro storico, sono previsti dei momenti di svago con “Ballando insieme” a ritmo di zumba (a cura di Francesca Marturano, Fm Dance Accademy Asd Limbadi), e alle 20 “Pink show” (musica dal vivo e karaoke).

