Il mondo grecanico di “Ilios”, l’Iliade contemporanea di Angelica Artemisia Pedatella a Vibo

Accoglierà la nuova tappa di Ilios “La città brucia” di Angelica Artemisia Pedatella, Vibo Valentia il 16 novembre 2023 alle ore 18:30 presso la Sala Cev del prestigioso Palazzo Gagliardi. L’evento è organizzato da Renato Costa, l’editore di Edizioni Beroe, e vede la presenza del critico e storico dell’arte Franco Luzza. A moderare sarà lo speaker Roberto Cosentino, che ha già ospitato l’autrice in radio lo scorso maggio, rimanendo coinvolto dal racconto appassionante dell’opera. Si tratta di un’opera che restituisce i ritratti dei personaggi dell’Iliade, degli eroi e delle loro donne, nel contrasto dei sentimenti come descritti da Omero. Ad accompagnare il dialogo saranno le performance della stessa Angelica Artemisia Pedatella, che interpreterà alcuni brani in lingua grecanica e in italiano. «Raccontare la grande guerra di Troia, gli eroi e le loro donne mi ha dato modo di entrare nel “nostro” mondo greco di Calabria – spiega l’autrice. – L’opera teatrale tratta dal libro è stata scelta per celebrare il Cinquantenario della scoperta dei Bronzi di Riace, così ho potuto comprendere come quelle immense statue fossero portatrici di valori e sentimenti che noi ancora oggi proviamo. Nell’Iliade non c’è la guerra esterna…a dirla tutta, sono narrati pochi giorni di quella mitica guerra: la guerra vera che è raccontata è invece quella che vive dentro ai personaggi. Gelosia, rabbia, furore, amore disperato, delusione, struggimento, paura… sono tantissimi i sentimenti che agitano i personaggi e la guerra è dentro di loro. Per questo l’Iliade di Omero ha attraversato i millenni ed ancora oggi è attuale. Ho semplicemente raccontato i personaggi con un linguaggio contemporaneo permettendo al loro sentire di arrivare a tutti e prima di tutto essi hanno cambiato me». Le interpretazioni in greco di Calabria e in italiano saranno accompagnate dal dibattito sul lascito culturale del mondo greco-omerico nelle opere d’arte e, più in generale, nel nostro immaginario occidentale. Essenziale, da questo punto di vista, il contributo di Franco Luzza. «Questa Iliade contemporanea mi ha subito incuriosito – spiega Renato Costa – e mi è sembrato importante dare spazio ad un’opera che svelava della Calabria aspetti mediterranei così profondamente intrisi di bellezza e soprattutto così connessi con un passato-presente vivissimo. Il mio impegno per la valorizzazione della letteratura e degli autori calabresi non si ferma alle sole edizioni Beroe, ma va ben oltre. Angelica Artemisia, poi, è un personaggio singolare: autrice, attrice, regista, performer, mi ha colpito la sua capacità di mischiare i generi, di semplificare e arrivare dritta al punto emozionando». Già protagonisti di diversi appuntamenti, gli eroi di Ilios hanno coinvolto un pubblico vario e continuano ad interessare ed incuriosire diversi lettori e organizzatori culturali. L’evento non sarà una semplice presentazione letteraria, perché esso dà il via al nuovo progetto fotografico targato BA17: “Visioni”, una sorta di flash mob fotografico in cui il pubblico diventa protagonista. L’obiettivo del giovane fotografo Lorenzo Cardamone catturerà la magia dei momenti, per restituire l’unicità delle emozioni che connettono performer e ascoltatori. La partecipazione attiva del pubblico, sempre al centro delle attenzioni della Compagnia Teatrale BA17, è il valore aggiunto all’arte di leggere che in Calabria va implementata, incoraggiata, impreziosita. L’evento nel cuore di Vibo Valentia è aperto a tutti e adatto ad un pubblico vario.

