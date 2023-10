Al Cinema Moderno di Vibo il concorso nazionale per monologhi e corti teatrali

Sabato 11 novembre, alle ore 20:30, al Cinema Teatro Moderno di Vibo Valentia, si svolgerà la serata finale della seconda edizione del Concorso Nazionale per Monologhi e Corti Teatrali “Lo Strappo nel Cielo di Carta”, promosso e organizzato dall’associazione di promozione sociale e culturale “La Ribalta”. Dopo le vittorie dell’anno scorso de “I Dialoghi della Vagina” di Teatro al Femminile e “Judas” di Ivan Santopolo e la Compagnia Makròs, anche quest’anno due saranno le sezioni in gara. Le selezioni preliminari, di accesso alla serata conclusiva, hanno consegnato sei rappresentazioni finaliste: quattro saranno gli artisti che si sfideranno per la vittoria finale nella sezione Monologhi (a tema “I 7 vizi capitali”) e due le compagnie teatrali per la Sezione Corti (a tema libero). Per i monologhi: Antonia Maria Cantisani, da Nemoli (Potenza), con “Preferisco l’Accidia” di A. M. Cantisani; Marialuce Malta, da Vibo Valentia, con “Autodase’ ” di Aurelio Aceto (Chieti); Luca Falleri, da Città di Castello (Perugia) con “Marakaibo, storia di un uomo” di Luca Falleri; Bibiana De Cristofaro, da Vibo Valentia, con “La Lista (Superbia)” di Paolo Cutuli. Per i Corti si esibiranno: Ellemmeti (Libera Manifattura Teatrale APS) con “Il Viaggio” di Orazio Picella da Napoli; Laboratorio D’Arte Reforma con “Illusorie Verità” di Rebecca Perricelli da Bitritto, Bari. La prestigiosa giuria tecnica chiamata a valutare le rappresentazioni e a decretare i vincitori è costituita da: Paolo Ascagni, Presidente Nazionale Uilt (Unione Italiana Libero Teatro); Iris Berthoud (Black Mamba), attrice cinematografica e teatrale nonché cantante; Paolo Giura, giornalista, conduttore, autore e produttore televisivo; Giuseppe Martone, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico; Anita Pititto, attrice teatrale e cinematografica. Sarà un evento ricco di sorprese, da non perdere, che certamente saprà offrire, a chi parteciperà, occasione di divertimento e accrescimento culturale. I premi che, nel corso della serata, saranno consegnati ai vincitori sono realizzati dal maestro Rocco Elia.

