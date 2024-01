Mileto, arriva la manifestazione “alternativa” al “Carnevale miletese”

Il ventennale del “Carnevale miletese” non si farà? E allora arriva la manifestazione “alternativa“, in questo caso non a cura dell’apposita associazione organizzatrice, ma direttamente sotto la supervisione dell’amministrazione comunale, in collaborazione con la locale associazione turistica Pro Loco. A tal proposito nelle scorse ore nella sala consiliare di palazzo dei normanni gli assessori Elisa Galloro e Fortunata Dimasi hanno convocato un’apposita riunione operativa. La data prevista per lo svolgimento dell’evento carnascialesco “Mileto in maschera” è quella di domenica 11 febbraio, a partire dalle 15. All’incontro sono stati presenti il presidente della Pro Loco Rosario Tomeo e rappresentanti dell’asilo Santa Chiara, che aderisce al progetto con un carro allegorico e una componente genitoriale, e di tre scuole di ballo. Tra i presenti anche il presidente dell’associazione “Carnevale Miletese” Antonello Sorrentino. «Ciò – sottolineano i due assessori comunali – a dimostrazione del fatto che detta organizzazione non si contrappone a quella originaria, ma nasce dallo spirito di collaborazione tra coloro sopra indicati che intendono non lasciare vuota una giornata da tempo ormai diventata un momento di riunione e gioia soprattutto per i più piccoli per le strade di Mileto». Al momento è prevista la presenza di oltre 200 figuranti. La manifestazione si svolgerà nella centro cittadino, coinvolgendo piazza Pio XII (con tanto di relativa predisposizione di un palco), Corso Umberto I e le vie adiacenti. «L’organizzazione carnascialesca – si aggiunge da palazzo dei normanni – ha previsto per i carri allegorici che aderiranno alla manifestazione un contributo economico. Le iscrizioni sono aperte, qualora i carri partecipanti risultassero più di tre i premi verranno messi a concorso. Al riguardo non si escludono ulteriori sorprese». A seguire i due assessori mettono in evidenza la «grande soddisfazione all’unisono espressa da tutti i partecipanti alla riunione», per l’attuazione di un’iniziativa «che servirà soprattutto ai più piccoli per divertirsi e avere una manifestazione di carnevale in loco. Al riguardo – concludono – invitiamo i gruppi in maschera, le scuole di ballo, i carri allegorici e le singole mascherine ad aderire al progetto e i cittadini a partecipare attivamente per una bella giornata di grande divertimento».

