Vazzano si prepara all’edizione 2024 del Carnevale: ecco gli appuntamenti

Si moltiplicano le iniziative sul territorio vibonese pensate in occasione della festa più colorata e anche attesa dell’anno. A Vazzano si lavora per l’edizione 2024 del Carnevale. Tre le giornate in programma con cui si cercherà di coinvolgere adulti e bambini e anche diverse aree del paese. Le attività sono rese possibili grazie al sinergico lavoro portato avanti dalla locale Pro loco, dal Comune, dalla Pro loco dei ragazzi e dall’asd New generation. Nel vivo degli eventi si entrerà sabato 10 febbraio alle ore 22.30 con il ballo in maschera presso la sede della asd New generation. Domenica 11 febbraio, invece, sfilata in maschera per le vie del paese con l’accompagnamento dei carri allegorici. L’appuntamento è in piazza Cafona. Successivamente il corteo muoverà verso piazza Umberto primo dove i partecipanti potranno godere dello spettacolo di farse paesane, musiche e balli fino a sera. Martedì 13 febbraio, invece, alle 14.30, in piazza Fusca si svolgerà una sfilata di maschere carnascialesche per adulti e per piccini. Prevista premiazione finale. Non mancheranno intrattenimento musicale e balli. Il tutto è a cura del gruppo delle mamme.

