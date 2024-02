A Vibo Marina “Siamo tutti solidali”, l’iniziativa dedicata ai più piccoli – Video

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

di Rossella Galati

Regalare momenti di spensieratezza ai più piccoli e nello steso tempo rendersi utili per gli altri attraverso una raccolta di indumenti e derrate alimentari da destinare a famiglie in difficoltà. È stato questo il fine dell’iniziativa “Siamo tutti solidali” organizzata dall’associazione Vibo Marina c’è con il coinvolgimento delle altre associazioni del territorio. «Vibo Marina ha un grande cuore – ha sottolineato il presidente dell’associazione, Attilio Fiorillo – e lo dimostrano le persone di questo paese perché sono persone perbene che hanno voglia di spendersi per questo territorio e hanno voglia di attivarsi. Bisogna avere fiducia e crederci perché le potenzialità ci sono». Un pomeriggio all’insegna del divertimento e della condivisione in vista del carnevale tra bolle di sapone, musica e spettacoli di magia quello andato in scena presso i locali di Blooms eventi, un vero momento di aggregazione al quale hanno preso parte anche monsignor Vincenzo Varone, parroco della Parrocchia della Madonna di Pompei di Vibo Marina, e la sindaca Maria Limardo. «Si tratta di un momento di coinvolgimento comunitario davvero significativo e importante – ha commentato – è un richiamo corale e collettivo ad un gesto concreto di solidarietà, di amore, di unione, di inclusione, di comunanza di intenti e perché no anche un’occasione per stare insieme in un momento di allegria e di preludio al carnevale».

