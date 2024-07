Vibo Marina, troppi rifiuti nella storica pineta: a ripulirla ci pensano i bambini di un centro estivo

La storica pineta di Vibo Marina invasa da rifiuti e degrado. La segnalazione arriva dalla popolosa frazione costiera. In particolare, i bimbi ospiti di un campo estivo gestito dalla responsabile Emanuela Minasi, una volta a settimana vengono accompagnati per un’uscita all’aperto: «Avevamo scelto – spiegano – la villetta 12 aprile. E proprio qui pensavamo di organizzare un laboratorio d’arte».

Un progetto che si è infranto davanti ad un indecoroso spettacolo: «Vetri, lattine, pastiche e rifiuti di ogni sorta. Anche escrementi. Tutto questo ha impedito lo svolgersi delle attività». Non solo una questione di decoro ma anche di sicurezza per i piccoli partecipanti al Centro estivo: «Oggi, dopo varie sollecitazioni, i bambini del campo, guidati da Emanuela, il signor Nicola e la psicologa Rosa Scialabba, hanno pensato di ripulire l’area. I passanti – riferiscono – sono rimasti stupiti e sconvolti dall’inciviltà e dalla mancata cura del proprio ambiente». Un semplice gesto per richiamare l’attenzione delle istituzioni compenti: «Ovviamente è stato un piccolo passo. Serve una pulizia più accurata al fine di rendere la nostra cittadina più accogliente sia per i cittadini che per i turisti», chiosano.