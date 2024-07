“Ti Porto al Cinema” a Vibo Marina, l’omaggio a Paolo Borsellino nel corso della seconda serata della kermesse

Grande successo e partecipazione anche per la seconda serata della rassegna cinematografica “Ti Porto al Cinema” organizzata dalla Pro Loco di Vibo Marina e in particolare dai giovani soci, in collaborazione con l’istituto A. Vespucci.

Il cinema unisce, diverte, costituisce spesso un momento di svago. Ma dalle pellicole, così come dai libri, si possono sempre trarre anche importanti insegnamenti e spunti di riflessione.

Ieri sera, con la proiezione del film “La mafia uccide solo d’estate”, è stato ricordato l’anniversario della strage di Via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, dove persero la vita Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, così come tutti coloro che hanno perso la vita nelle stragi di mafia. L’occasione è stata colta per rinnovare il costante impegno per la legalità, di cui dobbiamo tutti – nel nostro piccolo che piccolo non è mai – farci portavoce.

La rassegna cinematografica è stata presentata da Ilenia Iannello, giovane e attiva socia della Pro Loco, coinvolgendo il grande pubblico presente.

Presente anche il coordinamento provinciale di Libera, per il tramite di Marco Russo, che ha ricordato al pubblico presente l’importanza della memoria e dell’impegno.

Il prof. Mamone ha, poi, sottolineato quanto la scuola costituisca un potente mezzo per educare alla legalità. Osservazione fatta propria anche dalla neo assessore alla Pubblica Istruzione e Servizi connessi al diritto allo studio, Vania Continanza, dichiarando l’intenzione di una attiva collaborazione con la Pro Loco di Vibo Marina, che si auspica possa in effetti esserci.

Interessante anche l’intervento di Paolo Valle, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, che ha evidenziato come e quanto simili iniziative possano contribuire a renderci coscienziosi, di quel che è stato e di quel che tuttora accade.

Il Presidente della Pro Loco, Enzo De Maria, ha infine nuovamente ringraziato la Capitaneria di Porto di Vibo Marina per aver reso e per rendere possibile nei pressi della banchina Fiume la buona riuscita della rassegna cinematografica.

Appuntamento, dunque, a venerdì prossimo, con la proiezione del film “C’è ancora domani”.