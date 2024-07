Memoria e impegno, a Vibo Valentia il tributo di Fratelli d’Italia a Paolo Borsellino

Si è tenuto ieri, sabato 20 luglio, a Vibo Valentia l’evento commemorativo in ricordo di Paolo Borsellino, organizzato dai ragazzi di Gioventù nazionale e dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia. «Un evento che ha avuto una partecipazione straordinaria» spiega in una nota stampa il presidente provinciale di Giuventù nazionale Pascal Corrado che sottolineato come «i giovani di Vibo Valentia e di tutta la provincia hanno dimostrato quanto sia vivo il ricordo di Paolo Borsellino e quanto sia forte la nostra determinazione nel proseguire la sua lotta contro la criminalità organizzata».

«Il nostro obiettivo è mantenere vivo il ricordo di eroi come Paolo Borsellino e trasmettere alle nuove generazioni i valori di legalità e giustizia per cui ha lottato – ha aggiunto Rosario Losiggio, rappresentante di Azione Universitaria al CNSU e delegato regionale di Gioventù nazionale -. La presenza e il supporto del partito sono fondamentali per il nostro movimento giovanile, che si impegna ogni giorno a costruire un futuro migliore, libero dalle mafie»

Pasquale La Gamba, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, ha poi concluso: «Questo evento rappresenta non solo un momento di memoria, ma anche un impegno concreto per tutti noi. Il senso civico, la determinazione e la passione che abbiamo visto oggi nei giovani partecipanti sono la migliore risposta a chi vuole piegare la nostra società con la paura e la violenza. Paolo Borsellino ci ha insegnato che con coraggio e determinazione possiamo costruire un’Italia migliore».

Presenti alla manifestazione anche Antonio Schiavello, capogruppo di FDI al consiglio comunale della città capoluogo, Katia Franzè, già assessore comunale, Peppe Cozzucoli, già consigliere comunale, Antonio Fiamingo, capogruppo al comune di Zungri, i dirigenti Franco D’Agostino, Antonello Fuscà, Rino Rocchetto e diversi rappresentanti dei circoli della provincia di Vibo Valentia. L’evento si è concluso con un momento di raccoglimento e la promessa di continuare a portare avanti i valori e gli ideali di Paolo Borsellino.