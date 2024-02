Doni per i piccoli degenti dell’ospedale di Vibo: l’iniziativa di tre associazioni di Acquaro

Si è concluso il progetto partito in occasione delle festività natalizie e indirizzato a portare un sorriso ai bimbi ricoverati in pediatria. Coinvolte la Pro loco Acquaro, “Donn' Antuani” e l'odv “Avvocato Felice Antonio David”

Strappare un sorriso ai piccoli pazienti in cura all’ospedale di Vibo Valentia, donare loro un momento di spensieratezza. È stato questo l’obiettivo del progetto portato avanti da tre associazioni di Acquaro: la Pro loco Acquaro, “Donn’ Antuani” e l’odv “Avvocato Felice Antonio David” che hanno fatto tappa allo “Jazzolino” per consegnare ai bambini ricoverati i regali raccolti durante le festività natalizie. Un momento carico di emozioni quello andato in scena nel reparto Pediatria diretto dal primario Salvatore Braghò. I rappresentanti dei sodalizi hanno così potuto “abbracciare” i piccoli degenti, trasmettere il calore della comunità che – anche nella frenesia delle ricorrenze festive- ha dimostrato di avere a cuore le cause di solidarietà. L’evento s’inserisce in un programma più ampio, condiviso dalle realtà associative presenti sul territorio di Acquaro, denominato “Natale ai borghi” che ha visto nelle festività lo svolgimento di varie iniziative.

La delegazione, composta Giuseppe Esposito, Giuseppe Carnovale e Domenico David, in rappresentanza rispettivamente della Pro loco, dell’associazione “Donn’Antuani” e dell’Odv, è stata accolta dalla capo sala Maria Rosa Bruni e la dottoressa Michelina Miceli che ha voluto ringraziare fortemente le Associazioni e ricordare «quanto sia importante per il loro reparto ricevere e donare nei momenti più delicati della degenza ai piccoli pazienti un gioco che possa far nascere in loro la gioia di un sorriso». Oltre ai doni, tramite impulso della odv “Avv Felice Antonio David”, sono stati regalati anche cinquanta confezioni di colori per permettere ai piccoli ricoverati un momento di gioco durante il percorso di cure. Per i bambini si è trattato di un piacevole momento di festa reso possibile grazie alla sensibilità dei cittadini. Le associazioni, al termine della giornata, hanno quindi voluto ringraziare i partecipanti delle comunità di Acquaro e dei paesi limitrofi che hanno aderito con slancio al progetto conferendo generosamente i doni.

