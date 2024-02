Carnevale a Soriano: ecco tutti gli eventi organizzati dalla Pro Loco

I giorni di festa più amati dai bambini stanno per colorare e animare le vie del centro storico del paese delle Preserre grazie alla Pro Loco di Soriano Calabro con in testa la presidente Maria Teresa Daffinà. Giorno 8 febbraio si taglia il nastro di partenza con la “Sfilata in maschera”, prevista alle ore 16:00, che dalla località San Francesco si porterà fino alla centralissima via Roma. Le manifestazioni proseguiranno domenica 11, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, con l’ “Animazione in villetta” dove avverrà la “Premiazione Miss e Mister mascherina con animazione e musica”, mentre in serata, dalle ore 18:00 alle ore 23:00, vi sarà una sfilata di mascherine e l’esibizione di danza delle allieve della palestra “Gymnasia Dance”. Il carnevale proseguirà lunedì 12 con musica in piazza per poi avviarsi alla serata conclusiva, martedì 13 febbraio, con una sfilata di maschere e le relative premiazioni, il tutto caratterizzato da spirito di allegria e socialità.

