Carnevale a San Calogero, tutto pronto: il tema dell’edizione 2024 sarà la “genialità”

È conto alla rovescia per la terza edizione del Carnevale sancalogerese, organizzato dall’Associazione culturale “Vivi San Calogero” col contributo fattivo dei rioni cittadini. La manifestazione si svolgerà domenica 4 febbraio, a partire dalle ore 15. Una data esclusiva per la provincia di Vibo Valentia. Il tema scelto per l’edizione 2024 è la “genialità” presentata in forma allegorica e bizzarra. I sei rioni partecipanti dovranno portare in scena un personaggio noto per la sua straordinaria intelligenza, un genio insomma. Pertanto, in base ai sorteggi effettuati, al rione Vignale toccherà rappresentare il genio di Leonardo da Vinci, al Paese vecchio Wolfgang Amadeus Mozart, alla Pigna Dante Alighieri, alla Fontana vecchia Charles Darwin, allo Schioppo i fratelli Lumiere e alla Torretta Galileo Galilei.

L’organizzazione conta di radunare più di 500 persone tra figuranti, gruppi in maschera e animatori sui carri. Il corteo prenderà il via da viale Aldo Moro, per poi sfilare lungo tutto viale della Musica per giungere, infine, in piazza Mercato, dove si terrà il clou degli spettacoli. L’animazione musicale sarà a cura della “Carnival street band”, mentre a Fara dj, dalla consolle, spetterà il compito di «far ballare la piazza». Seguiranno le premiazioni. Si mostra fiducioso il leader di “Vivi San Calogero” Salvatore Manco: «Anche quest’anno numeri da record, la nostra piccola e laboriosa realtà si appresta a realizzare qualcosa di importante per l’intera collettività», ha commentato. E ancora: «Ringrazio i rioni e tutti coloro che si stanno impegnando per la buona riuscita della manifestazione, mi auguro di vedere il pubblico delle grandi occasioni e tanto sano divertimento».

