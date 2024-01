Marionette e feste in maschera, l’evento dell’associazione celiachia a Vibo Marina

Normalizzare la figura della persona con celiachia, informare e sensibilizzare i cittadini e al contempo farsi portavoce delle istanze dei pazienti. Nella nostra regione è attiva da anni l’Associazione italiana celiachia Calabria. La sede è sita a Reggio Calabria ma ramificazioni sono presenti nelle varie province dove operano diversi volontari promuovendo variegate attività. Solo per fare un esempio, tra le iniziative più riuscite figura il corso di cucina promosso per soci e non tenutosi nelle scorse settimane. Un modo per apprendere la realizzazione di piatti tutt’altro che monotoni e privi di gusto. Su tale scia, in occasione del Carnevale, previsti tre giorni di festa e divertimento. Il sodalizio infatti ha promosso tre appuntamenti dove permettere ai partecipanti di conoscere l’associazione, i volontari, parlare di celiachia e al contempo offrire una parentesi di gioco e svago soprattutto per i più piccoli. Gli eventi sono aperti a tutti e sono in programma l’8 febbraio a Montepaone Lido, il 9 febbraio a Reggio Calabria e il 16 febbraio a Vibo Marina al Tato’s. In tale circostanza si prevede una festa in maschera, teatro delle marionette e laboratori con l’ausilio di animatori. Quindi il momento “merenda” per parlare di sane abitudini alimentari e l’importanza di corretti stili di vita. Argomenti di stretto interesse basti pensare che in Calabria sono circa 7mila i pazienti diagnosticati. In passato, la malattia era poco conosciuta e spesso associata alla fase pediatrica pertanto mancavano tutele e adeguate forme di assistenza. Con l’evoluzione della medicina e della ricerca, molti pazienti hanno la possibilità di condurre una vita senza rinunce.

LEGGI ANCHE: Balli e feste in maschera, Limbadi si prepara al Carnevale

Vazzano si prepara all’edizione 2024 del Carnevale: ecco gli appuntamenti

Tutto pronto per il Carnevale targato “Vibo Marina c’è”: giochi, spettacoli e solidarietà

San Calogero, si lavora per la realizzazione del “Carnevale baby”

Mileto, ecco la manifestazione “alternativa” al “Carnevale miletese”