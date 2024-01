Balli e feste in maschera, Limbadi si prepara al Carnevale

Anche Limbadi si prepara a festeggiare il Carnevale con una giornata di giochi e divertimenti promossa dal Comune in sinergia con i ragazzi del Servizio civile universale. L’appuntamento, dal titolo “A Carnevale ogni scherzo…vale!” si terrà il 9 febbraio dalle ore 15.30 alle 18.30 nella sala convegni del municipio. In programma una festa in maschera con giochi, balli e canti di gruppo. Sono aperte le iscrizioni per i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. L’obiettivo è assicurare anche nei piccoli contesti territoriali occasioni di socialità e regalare, ad adulti e bimbi, momenti di spensieratezza. L’iniziativa di Limbadi si inserisce tra gli eventi carnascialeschi promossi in diversi paesi del Vibonese grazie al sinergico lavoro delle associazioni locali, delle amministrazioni e dei cittadini. Un lavoro corale per animare anche i più piccoli centri.

LEGGI ANCHE: Vazzano si prepara all’edizione 2024 del Carnevale: ecco gli appuntamenti

San Calogero, si lavora per la realizzazione del “Carnevale baby”

Dal laboratorio creativo alla sfilata in maschera: a Sciconi tutta la magia del Carnevale