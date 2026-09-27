A soli 18 anni Alberto Greco porta il suo percorso musicale dalla Calabria alla Spagna. Il giovane pianista, originario di Vibo Valentia, sarà protagonista questa sera alle 19.30, di un concerto per pianoforte dedicato ad alcuni dei principali compositori e interpreti della storia del jazz mondiale.

Un appuntamento che rappresenta una nuova tappa nel pe rcors o artistico e accademico del giovane musicista, che proprio quest’anno ha raggiunto importanti traguardi: il diploma di maturità e due lauree, una in pianoforte classico e una in pianoforte jazz.

Greco si è formato al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, dove ha studiato pianoforte classico con il maestro Giosuè De Vincenti e pianoforte jazz con il maestro Seby Burgio. Nel corso degli anni ha inoltre partecipato a numerose masterclass con musicisti italiani e internazionali, tra cui Roberto Cappello, Dado Moroni, Enrico Pieranunzi, Eddie Gomez, Joe La Barbera, Danilo Rea, R. Taufic, C. Renzetti, Rosario Giuliani, Fabio Zeppetella, Giovanni Mazzarino, Dario Rosciglione e Clemente Ferrari.

Esperienze che gli hanno permesso di confrontarsi con diversi linguaggi musicali e con alcuni tra i protagonisti della scena jazz e pianistica internazionale.

I premi e le esperienze professionali

Nonostante la giovane età, Alberto Greco ha già ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi musicali nazionali e internazionali.

Tra questi figurano il Premio Dianora – Città di Rende del 2023, con il riconoscimento come “Migliore musicista – Eccellenze calabresi”, e il Primo Premio Assoluto al 7° Concorso Nazionale “Scuole in Musica”, sempre nel 2023.

Nel suo percorso compaiono inoltre il Concorso Musicale Nazionale “Antonio Anile”, il Concorso Musicale Città di Filadelfia e il Concorso Musicale “Armonie Mediterranee”.

Al Festival Internazionale “Città di Filadelfia” ha ottenuto il Primo Premio Platinum per la migliore interpretazione e il Premio Speciale “Paolo Serrao”, in una competizione alla quale hanno partecipato musicisti provenienti da diversi Paesi.

Greco ha inoltre maturato esperienze professionali accompagnando al pianoforte artisti di rilievo, tra cui Nour Eddine Fatty, musicista e compositore coinvolto in importanti progetti legati anche al mondo delle colonne sonore cinematografiche e in collaborazioni con artisti come Tony Esposito.

Il concerto in Spagna

Il programma presentato in Spagna è costruito per pianoforte e propone un repertorio dedicato ad alcuni dei compositori e degli artisti che hanno contribuito alla storia del jazz.

Una scelta che permette al giovane pianista di misurarsi con un repertorio articolato, mettendo al centro lo strumento e l'interpretazione.

L'appuntamento rappresenta anche un'occasione per portare fuori dai confini italiani un percorso musicale nato e sviluppato in Calabria, con una formazione costruita in larga parte all'interno del Conservatorio di Vibo Valentia.

Il ritorno a Vibo Valentia

Terminato l'appuntamento in Spagna, Alberto Greco tornerà a Vibo Valentia per riproporre lo stesso concerto nella sua città.

L'esibizione si terrà al Conservatorio “F. Torrefranca”, nella Sala dei Gesuiti, nell'ambito della programmazione dell'associazione AMA Calabria, diretta dal maestro Francesco Antonio Pollice, direttore del Conservatorio vibonese.