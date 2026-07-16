Circa 140 partecipanti del luogo e altri provenienti da Arena e Acquaro si sono ritrovati in località San Lorenzo. Tra laboratori, incontri formativi e inclusione, l'evento si conferma un pilastro per la comunità.

Si è conclusa tra sorrisi, abbracci e un carico di forti emozioni l'edizione 2026 del Grest parrocchiale "BellaFra – Sulle orme di San Francesco d'Assisi". Organizzato con cura e passione dalla Parrocchia San Nicola e San Michele di Dasà, sotto la guida del parroco don Franco Fragalà, l'evento ha trasformato la splendida cornice della Località San Lorenzo in un vibrante laboratorio di vita, fede e socialità dal 29 giugno al 5 luglio.

L'iniziativa ha registrato numeri straordinari: circa 140 partecipanti tra bambini, ragazzi, animatori, educatori e l'instancabile staff della cucina, unendo in un unico grande abbraccio i territori di Dasà, Arena e Acquaro.

Un percorso di crescita umana e spirituale

Il tema di quest'anno, ispirato alla figura del Poverello d'Assisi, ha fatto da bussola a tutte le attività quotidiane. Attraverso il gioco, la preghiera, i laboratori e momenti di riflessione, i ragazzi hanno potuto riscoprire la bellezza della fraternità, della solidarietà e dell'attenzione verso il prossimo.

A rendere ancora più ricco il percorso educativo sono stati alcuni incontri speciali che hanno aperto importanti finestre di riflessione sul mondo: fragilità e accoglienza. Il direttore della Caritas Diocesana, don Antonio Pileggi, e il vicedirettore Carlo Bulzomì hanno dialogato con i giovani, promuovendo l'empatia e l'attenzione verso chi vive in condizioni di difficoltà. Caterina Muggeri, vicepresidente della Croce Rossa Italiana (Comitato di Vibo Valentia), ha guidato un utilissimo momento formativo dedicato alle tecniche di primo soccorso.

Inoltre, la preziosa collaborazione con la Cooperativa Futura SCS (ente gestore del Progetto SAI di Arena) ha permesso ai ragazzi di ascoltare le testimonianze dirette di operatori e beneficiari, toccando con mano il valore dell'integrazione e dello scambio interculturale.

Il supporto delle istituzioni

Il successo di "BellaFra 2026" è anche il risultato di una virtuosa sinergia istituzionale. L'iniziativa ha infatti beneficiato del sostegno concreto del Comune di Dasà, che ha destinato a questo progetto i fondi del Dipartimento per le Politiche della Famiglia per promuovere attività socio-educative a favore dei più giovani.

Accanto alle istituzioni, fondamentale è stato l'apporto di educatori, volontari, sponsor e famiglie, che con generosità hanno reso possibile l'intera macchina organizzativa.

Il grazie della comunità parrocchiale

Nel tracciare il bilancio, decisamente positivo, di questa settimana intensa, traspare profonda gratitudine nelle parole del parroco e dei suoi collaboratori: «Grazie alla generosità e alla disponibilità di tante persone è stato possibile realizzare un'esperienza significativa per i nostri ragazzi, un tempo di incontro, amicizia, crescita e condivisione. L'impegno di ciascuno ha favorito un clima di collaborazione e comunione, rafforzando i legami all'interno della comunità. Con gratitudine guardiamo al futuro, con l'auspicio di ritrovarci ancora insieme per continuare un cammino di crescita, fraternità e comunione».

Il Grest BellaFra si chiude lasciando nel cuore di tutti i partecipanti il ricordo prezioso di un'esperienza vissuta all'insegna del servizio e della gioia condivisa, confermando come la comunità sia, prima di tutto, un luogo in cui crescere insieme.