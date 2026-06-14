Una giornata per riscoprire le radici del territorio, valorizzare il lavoro degli artigiani e promuovere le eccellenze locali. È questo lo spirito dell'iniziativa organizzata a Dinami, in programma il prossimo 20 giugno, a partire dalle ore 16, davanti alla sede municipale.

L'evento sarà dedicato al patrimonio artigianale, culturale ed enogastronomico del territorio e offrirà ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino il lavoro di artigiani e produttori locali, custodi di saperi tramandati di generazione in generazione.

Nel corso del pomeriggio saranno allestite esposizioni dedicate alle diverse lavorazioni tradizionali, dalla falegnameria alla produzione del vino, fino ai dolci tipici e ad altri prodotti che raccontano la storia e l'identità della comunità dinamese.

«Sarà un'occasione – spiegano dal Comune – per riscoprire insieme il valore delle nostre radici attraverso il lavoro degli artigiani locali, che con passione e maestria mantengono vive competenze tramandate nel tempo».

L'iniziativa vuole essere non solo una vetrina delle produzioni del territorio, ma anche un momento di incontro e condivisione, pensato per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e sostenere le realtà locali.

L'obiettivo è valorizzare il lavoro dei produttori e degli artigiani del territorio, promuovendo al tempo stesso il patrimonio culturale ed enogastronomico di Dinami anche tra i visitatori provenienti da altri centri. Un appuntamento che punta a trasformare tradizione, identità e qualità delle produzioni locali in un'occasione di promozione e crescita per l'intera comunità.