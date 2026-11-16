Un confronto intenso tra istituzioni, medici e cittadinanza per trasformare il dolore in vita e rafforzare la cultura della solidarietà. Si è svolto sabato 14 novembre, al 501 Hotel di Vibo Valentia, il convegno "La cultura della donazione, il valore della vita", tappa vibonese del progetto nazionale "Prendimi per mano" dell’Associazione Il Dono. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal Rotary Club Vibo Valentia, dal Rotary Club Hipponion e dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Vibo Valentia, con il coinvolgimento attivo di Rotaract e Interact.

I lavori, coordinati e moderati da Mariangela Preta, presidente del Rotary Club Vibo Valentia, sono stati aperti dai saluti istituzionali dell’assessore comunale Ketty De Luca, del presidente della Provincia Franco Barbalace, della past president del Rotary Club Hipponion Teresa Saeli, della presidente della FIDAPA vibonese Melissa Garrì e del presidente del Rotaract Joseph Morano.

Gli interventi e i consigli

A entrare nel vivo dei temi è stato Alfonso Toscano, presidente dell’Associazione "Il Dono", che ha illustrato le finalità del progetto "Prendimi per mano" nella sensibilizzazione sul territorio. Sul piano sanitario, la dott.ssa Elisabetta Macrina del Centro Regionale Trapianti Calabria ha tracciato il funzionamento della rete regionale, mentre la dott.ssa Anna Maria Grande, responsabile del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale "Renato Dulbecco" di Catanzaro, ha approfondito il delicato ruolo della rianimazione lungo l'intero percorso che porta al prelievo e al trapianto.

Il momento di maggiore commozione è arrivato con l'intervento della dott.ssa Anna Claudia Del Giudice, dirigente medico dell’ASP di Vibo Valentia, che ha ripercorso i concitati istanti del soccorso prestato ad Andrea Minasi dopo il tragico incidente. Definendosi un «ponte tra l’asfalto rovente e la donazione che ne è seguita», la dottoressa ha ribadito quanto sia cruciale diffondere la cultura del primo soccorso e garantire interventi tempestivi per stabilizzare i pazienti.

L'impegno di Barbalace

A rendere ancora più tangibile il valore di quel gesto è stata la proiezione del video con la testimonianza di Regina, la studentessa messicana che oggi vive grazie al cuore di Andrea. Un racconto carico di gratitudine che ha spinto l'intera platea a stringersi idealmente attorno ai familiari del giovane e a tutte le famiglie che, nel momento più buio, scelgono di donare speranza.

Dopo le conclusioni affidate al dott. Demetrio Marino, direttore dell’Unità Operativa Complessa del Centro Regionale Trapianti, la serata si è chiusa con un risultato operativo concreto. Il presidente della Provincia Franco Barbalace ha infatti assunto l'impegno di convocare un tavolo con tutti i sindaci e gli uffici anagrafe del Vibonese per informare e formare il personale comunale, così da mettere gli operatori in condizione di spiegare chiaramente ai cittadini come registrare la propria volontà sulla donazione al momento del rinnovo della carta d’identità.

Preta: «Aiutare la scelta consapevole»

«Incontri come questo sono fondamentali perché mettono in dialogo famiglie, professionisti e istituzioni, e da quel dialogo possono nascere impegni reali - ha commentato a margine Mariangela Preta - Una spiegazione chiara allo sportello dell’anagrafe può aiutare ogni cittadino a esprimere una scelta consapevole. Come Rotary vogliamo favorire queste buone pratiche, facendo da raccordo tra amministrazioni e mondo sanitario».