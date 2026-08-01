L’associazione Il Brigante di Serra San Bruno torna anche nel 2026 con un ricco programma di eventi. L’Estate del Brigante prevede una rassegna estiva che trasforma il centro storico, come ogni anno, in un luogo di incontro, confronto e partecipazione. Un calendario ricco di appuntamenti accompagnerà residenti e visitatori per tutto il mese di agosto, con eventi dedicati alla letteratura, alla musica, all'arte, ai temi sociali, alla scienza e all'infanzia. Da cornice ci sarà come sempre la cucina tradizionale nella piazzetta antistante la sede dell'associazione.

Il programma si aprirà il 2 agosto alle 18 con la presentazione del romanzo “Dove canta il cuculo”, l’ultimo libro dello scrittore calabrese Gioacchino Criaco, che dialogherà con Sergio Pelaia e Bruno Greco, intervallati dalle letture di Salvatore Costa.

Il 5 agosto alle 17 spazio ai più piccoli con Storie e colori per bimbe e bimbi, un appuntamento pensato per avvicinare i più piccini al mondo della lettura e della creatività. Oltre ai racconti di Paola Coda, ormai un appuntamento fisso del Brigante, si terrà nello stesso pomeriggio un laboratorio artistico per bambini a cura di Antonella Pisani.

Il 7 agosto alle 17 la riflessione si sposterà su una dimensione storica e politica con l'incontro Ogni luogo sta al centro, organizzato in occasione del centenario della nascita di dello storico Francesco Tassone, per approfondire il tema della lotta contro vecchi e nuovi colonialismi e il riscatto del Sud. Ospiti Kita Tassone, Valentino Santagati, gli attivisti dell'associazione "Finimundu" e, in collegamento dalla Sardegna, Maria Grazia Demontis del Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica.

La musica popolare della tradizione calabrese sarà protagonista il 9 agosto alle 21,30 con L'organetto di Lice che ogni anno tiene vivo il ricordo di Bruno Vavalà e Nicola Callà tragicamente scomparsi, di seguito a un incidente, il 26 giugno 2023.

Il 10 agosto, sempre alle 21,30, ci sarà l’ormai tradizionale appuntamento con il rock degli Scuttermash, storica band delle Serre che ogni anno non fa mancare la sua energia nella piazzetta del Brigante.

L'11 agosto alle 18 la rassegna ospiterà Una ninna nanna proibita, intenso momento dedicato alla poesia e alla musica che dalla Palestina si rivolgono all'intera umanità. Si terranno la presentazione del libro illustrato di Mervat Alramli che dà il nome all'evento, e poi un piccolo concerto eseguito all'oud da Mohammed Abusenjer. L'incontro sarà introdotto e coordinato da Eliana Iorfida.

Il 12 agosto alle 18 sarà la volta di Universi invisibili – Scienza, ricerca e donne alla frontiera della fisica. Ospiti Teresa Barillari, Valentina Cairo, Evelin Meoni, Barbara Mele e Federica Cairo, che dialogheranno con Daria De Raffele e Sergio Pelaia.

La programmazione musicale proseguirà il 13 agosto alle 21,30 con il concerto del Maryan Quartet.

Ampio spazio sarà riservato anche ai temi della sanità e dei diritti. Il 18 agosto alle 18 si discuterà de La lotta calabrese per gli ospedali di montagna, un appuntamento dedicato alle problematiche e alle prospettive della sanità nei territori delle aree interne. Ospiti Rocco La Rizza ed Emiliano Morrone.

Il 19 agosto alle 18 verrà presentata la fanzine “Mas Ruido” sul “Non finito calabrese", con Angelo Maggio e Francesco Lesce, che dialogheranno con Angelo De Luca.

Il 20 agosto alle 21,30 si esibirà in piazzetta la Tfr Band. Gran finale sempre uguale, il 21 agosto, a partire dalle 21,30 con È di crapa e non si còcia. Protagonista sarà la cucina del Brigante a base di capra accompagnata dello spettacolo dell'Inspiration Jazz-Blues Trio, che concluderà una rassegna capace di intrecciare tradizione, musica e sperimentazione.

Accanto agli appuntamenti culturali, dal 2 al 21 agosto sarà attiva una raccolta fondi a favore dell'ospedale Saint Joseph di Bogou, confermando la vocazione solidale di Estate Brigante e il suo impegno a favore di importanti cause sociali.