L’estate ha ormai preso il via da settimane, ma il suo cuore pulsante si prepara a scattare proprio ora. Il mese di agosto rappresenta da sempre il momento più vivo della stagione, perfetto per riabbracciare i tanti emigrati che tornano nella propria terra d'origine per respirare "aria di casa" e per regalare momenti di spensieratezza alla comunità locale.

Anche il Comune di Gerocarne si fa trovare pronto per l'occasione: l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pasquale Vivona, ha infatti ufficializzato un ricchissimo cartellone di eventi che accompagnerà cittadini e turisti lungo tutto il mese, grazie anche alla preziosa collaborazione delle associazioni e delle realtà del territorio.

Il programma completo di Agosto

Un calendario vario e adatto a tutte le età, che intreccia cultura, divertimento, tradizione e momenti di fede:

1 Agosto: Si parte subito con la cultura e la spiritualità grazie all'appuntamento "Lux in Latinis - il Sacro svelato", curato dall'associazione Progerocarnese 2001.

2 Agosto: Spazio all'artigianato e ai più piccoli con "Mani in pasta - la giornata dei vasai e dei bambini", a cura dell'associazione Asd Spartan.

7 Agosto: Colori e musica in piazza con l’attesissimo "Carnevale estivo", organizzato sempre dall'associazione Asd Spartan.

8 e 9 Agosto: Spazio alla devozione nella frazione di Ciano con i solenni festeggiamenti in onore di Sant'Antonio, promossi dalla Parrocchia San Nicola.

15 Agosto (Ferragosto): Una giornata di pura gioia per i bambini con giochi e gonfiabili, a cura dell'associazione Meteore.

16 Agosto: Festeggiamenti in onore di San Rocco, offerti dal Gal Terre Vibonesi.

17 Agosto: Ondata di fresco e divertimento con lo "Schiuma Party", organizzato dall'associazione Wonderland di Crudo.

18 e 19 Agosto: Due giornate dedicate all'arte visiva con "Lampi di Agosto", un suggestivo incontro con la fotografia.

21 Agosto: Musica, cibo e buon drink per la 4ª edizione della Festa della Birra, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone.

22 e 23 Agosto: Entrano nel vivo i festeggiamenti tradizionali in onore di San Rocco.

24 Agosto: Gran finale con i classici e storici "Incanti" in onore di San Rocco, che chiuderanno in bellezza il programma estivo.

Un mese fittissimo di appuntamenti che conferma la voglia di Gerocarne di essere un punto di riferimento per il comprensorio, offrendo serate all'insegna della convivialità, delle radici e del sano divertimento estivo.