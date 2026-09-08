La XXXI Stagione concertistica di Tropea Musica prosegue giovedì 10 e sabato 12 settembre con Daniele Orlando, Annastella Gibboni, Stefania Cafaro e Stefania De Santi sul palco dell’Auditorium

Il violino al centro della scena per due serate all’Auditorium Santa Chiara di Tropea, dove prosegue la XXXI Stagione concertistica promossa dall’associazione Tropea Musica, con la direzione artistica del maestro Antonio Laureana e il patrocinio del Comune.

Gli appuntamenti sono fissati per giovedì 10 e sabato 12 settembre, entrambi alle 21.30, con due programmi che attraverseranno il grande repertorio romantico e le pagine più spettacolari del virtuosismo ottocentesco.

Il virtuosismo romantico con Orlando e Cafaro

Giovedì 10 settembre andrà in scena “Violino e Pianoforte – Il virtuosismo romantico”, affidato a Daniele Orlando e Stefania Cafaro. Orlando vanta una lunga esperienza internazionale: ha fatto parte della Gustav Mahler Jugend Orchester, della European Union Youth Orchestra e dell’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado. Dal 2014 è violino di spalla de I Solisti Aquilani.

Al pianoforte ci sarà Stefania Cafaro, vincitrice e premiata in diversi concorsi internazionali, tra cui il Casagrande, lo Schubert di Dortmund, il Viotti e il Rina Sala Gallo.

Il programma della serata spazierà dalla Ciaccona in sol minore di Vitali alla Zingaresca e alla Playera di Sarasate, passando per la celebre Sonata in la maggiore di César Franck fino all’Introduzione e Rondò capriccioso di Saint-Saëns.

Da Brahms alla Traviata e alla Carmen

Il secondo appuntamento è in programma sabato 12 settembre con “Il violino: tra animo romantico e virtuosismo operistico”. Sul palco saliranno Annastella Gibboni, al violino, e Stefania De Santi, al pianoforte.

Gibboni, diplomatasi giovanissima con il massimo dei voti, lode e menzione, ha perfezionato la propria formazione con maestri di fama internazionale e svolge attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche. È docente al Conservatorio “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza. De Santi, pianista e clavicembalista, affianca invece all’attività concertistica una lunga esperienza nella musica da camera e nell’insegnamento.

Al centro del concerto ci sarà la Sonata n. 3 op. 108 di Johannes Brahms, affiancata dal Notturno in do diesis minore di Chopin. La parte più spettacolare sarà affidata a due composizioni che trasferiscono sul violino il fascino del teatro d’opera: la Fantasia sui temi della “Traviata” di Bazzini e la Fantasia sulla “Carmen” di Sarasate.

Due serate, dunque, per mostrare volti diversi dello stesso strumento: dalla dimensione più intima e lirica del Romanticismo alla brillantezza tecnica delle grandi pagine virtuosistiche.