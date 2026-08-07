Il fascino immortale del teatro classico torna a rivivere in uno dei luoghi storici più suggestivi della regione. Venerdì 8 agosto, alle ore 20:30, l'Antica Basilica del Polo Museale di Soriano Calabro farà da scenografia alla "Medea" di Euripide, uno degli appuntamenti principali del programma regionale "I Bronzi di Riace – La Calabria del Mito", promosso dalla Regione Calabria e realizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

L'interpretazione e i protagonisti

Prodotto dal Teatro Belli di Antonio Salines ed Ergo Sum Produzioni, con la regia di Carlo Emilio Lerici, lo spettacolo offre una rilettura essenziale e profonda del capolavoro euripideo. L'azione scenica è incentrata sulle figure chiave del dramma: Medea, Giasone e il Coro, affiancati dalla presenza simbolica di una danzatrice che scandisce il progressivo precipitare della tragedia. Il cast vede Francesca Bianco nei panni di Medea, Edoardo Siravo nel ruolo di Giasone e Gabriella Casali a dare voce al Coro, con le coreografie curate da Aurelio Gatti. Una messa in scena dal forte impatto emotivo che riporta al centro la disarmante attualità del testo, esplorando nodi universali come il tradimento, la ricerca di giustizia, la vendetta e il potere devastante delle passioni.

Le parole della direttrice Preta

Particolare soddisfazione per la realizzazione dell'evento è stata espressa dalla direttrice del Polo Museale, Mariangela Preta: «Siamo orgogliosi di accogliere uno spettacolo di così alto profilo artistico all’interno del cartellone regionale dedicato ai Bronzi di Riace. L’Antica Basilica rappresenta una cornice straordinaria in cui il patrimonio monumentale dialoga con il teatro classico, offrendo al pubblico un’esperienza culturale di grande intensità. La presenza di interpreti di assoluto valore e una regia capace di rileggere in chiave contemporanea un capolavoro senza tempo confermano la vocazione del Polo Museale quale luogo di incontro tra storia, arte e spettacolo».

L'appuntamento si inserisce nella programmazione estiva del Polo Museale di Soriano Calabro, pensata per valorizzare la ricchezza storica e artistica del territorio attraverso proposte culturali d'eccellenza capaci di parlare a un pubblico ampio ed eterogeneo.