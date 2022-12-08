Il talentuoso artista vibonese si esibirà lungo la via principale della città ad iniziare dalle 18,30

Concerto di Vincenzo Mirabello nel pomeriggio – con inizio alle ore 18,30 – su corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia. L’esibizione rientra in un programma di iniziative allestite dalla Pro Loco e dal Comune di Vibo. “In ogni concerto si è sempre felici per qualcosa o per qualcuno – ha dichiarato il pianista vibonese – e in questo concerto sono felice di suonare per strada, nella mia città, per il popolo di cui mi sento farne parte e lo sarò per sempre. Vi aspetto in un concerto di piano solo nel nostro centro, nella nostra città. Buon ascolto e forza Vibo”. Appuntamento lungo il corso principale della città, dunque, per l’esibizione del talentuoso musicista vibonese.

LEGGI ANCHE: La vita e le opere di Camilleri al Sistema bibliotecario di Vibo Valentia

Il cinema per sensibilizzare i ragazzi sull’ambiente: la rassegna arriva anche in due scuole vibonesi

Una pizza dedicata al genio di Gianni Versace: trionfa la creazione del vibonese Fortuna