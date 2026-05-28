L’iniziativa, che verrà ospitata nella Chiesa del Soccorso dei Salesiani, prevede un percorso tra musica sacra, meditazione e spiritualità. Il gruppo sarà diretto dal maestro Antonio Romano

Il coro polifonico “Pensieri, musica e parole” sarà protagonista di “Laudate Mariam!”, un concerto mariano meditato che si terrà sabato 30 maggio alle ore 19:00 nella Chiesa Santa Maria del Soccorso (Salesiani) di Vibo Valentia. L’evento si propone come un vero e proprio itinerario artistico e spirituale che intreccia il repertorio della musica sacra a momenti di profonda riflessione.

A guidare il percorso musicale sarà il maestro Antonio Romano, direttore del coro polifonico e figura da sempre impegnata nella valorizzazione del repertorio corale e nella diffusione della cultura musicale sul territorio. Sotto la sua direzione, il coro eseguirà polifonie complesse capaci di esaltare la sacralità dei testi. L’esibizione del coro sarà impreziosita dalla voce del soprano Marilena Scarmozzino.

“Laudate Mariam!” – assicurano i promotori in una nota di presentazione - non sarà soltanto un tradizionale concerto, ma un percorso artistico e contemplativo nel quale musica, parole e meditazione si fonderanno armonicamente per offrire al pubblico un’esperienza immersiva, capace di coinvolgere mente e cuore.

Il programma

Il programma musicale – si fa rilevare - attingerà sia alla grande tradizione classica e ai canti tradizionali mariani, sia a composizioni più contemporanee. Il titolo stesso dell'evento richiama l’antico invito alla lode mariana, un tema universale che attraversa secoli di storia della musica e della religione, e che ancora oggi continua a dialogare con forza con la sensibilità dell'uomo contemporaneo.

La scelta della Chiesa Santa Maria del Soccorso non è casuale: l'edificio dei Salesiani, grazie alla sua eccezionale acustica e alla sua atmosfera raccolta, diventerà parte integrante della performance, amplificando la suggestione delle armonie vocali.

L’iniziativa – conclude la nota - conferma il valore sociale e l'impegno del coro polifonico “Pensieri, musica e parole” nel proporre eventi gratuiti e aperti che uniscono la qualità artistica a un profondo valore umano, creando preziose occasioni di incontro, aggregazione e condivisione.