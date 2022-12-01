Stocco e poi ancora miele, bergamotti, torroni e liquirizia. In vetrina a Fieramilano anche produzioni della fitocosmetica, delle calzature e della gioielleria artigianale

Prodotti calabresi in vetrina alla ventiseiesima edizione di Artigiano in Fiera, in programma da sabato 3 a domenica 11 dicembre a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10 alle 22. La manifestazione internazionale dedicata alla micro impresa diventa anche quest’anno un palcoscenico per aziende e prodotti dell’area dedicata alla Calabria, al padiglione 3, dove si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’evento alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Sono ben 123 gli attori del territorio che, grazie al sostegno della Regione Calabria, si presenteranno per 9 giorni alla kermesse. Il pubblico potrà scoprire alcuni dei prodotti tipici, a partire dal comparto agroalimentare: dai più raffinati olii extravergine d’oliva alla celebrazione della ‘Nduja in ogni forma, dalle produzioni casearie allo “Stocco di Mammola”, passando per produzioni tipiche che esaltano prodotti iconici della terra come bergamotto e liquirizia. E ancora: miele, Nacatole, torroni del Consorzio di Tutela di Bagnara igp. Sulla ribalta ci saranno anche produzioni della fitocosmetica, delle calzature e della gioielleria artigianale. [Continua in basso]

«Esponiamo la Calabria nella sua espressione più accattivante attraverso la presentazione di imprese artigiane e prodotti che esaltano il connubio tra tradizione ed innovazione in una delle vetrine internazionali di maggiore lustro. Il sostegno alle imprese artigiane è un obiettivo prioritario del mio assessorato, nella consapevolezza che il pregio di mani maestre restituisce un valore socio-culturale inestimabile per l’economia e per l’immagine di una Calabria emergente», spiega l’assessore Sviluppo economico e Attrattori culturali Regione Calabria, Rosario Varì. «Artigiano in Fiera è il luogo della valorizzazione dell’economia incentrata sulla persona e sul territorio – racconta il presidente di Ge.Fi. Antonio Intiglietta -. Con 2.350 artigiani, 510 dei quali nuovi, provenienti da 84 Paesi del mondo, il nostro evento si conferma la più grande rappresentazione di culture, la vetrina dell’economia reale».

LEGGI ANCHE: Vibo Valentia celebra la settimana della cucina italiana nel mondo – Video

A Vibo Valentia tornano i sapori d’Autunno, tra gusti e profumi della Calabria – Video