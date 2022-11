Vibo Valentia celebra la settimana della cucina italiana nel mondo – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Vibo Valentia celebra la VII edizione della settimana della cucina italiana nel mondo, un incontro tra cucina e cultura quello promosso dalla presidente del comitato Dante Alighieri Maria Liguori Baratteri. Ad aprire il convegno culturale la relazione di Titti Rando, vice presidente del comitato Dante Alighieri. Presenti gli studenti del liceo classico “M. Morelli” di Vibo Valentia, accompagnati dal professore Antonio Corigliano, che hanno presentato uno studio sul Sommo Poeta. [Continua in basso]

Filo conduttore del convegno la cucina italiana, i cui prodotti hanno ispirato la particolare collezione di moda realizzata dagli allievi dell‘Istituto professionale “De Filippis – Prestia” sezione Industria e artigianato per il Made in Italy e commercio. La docente Antonella Miceli ha presentato le creazioni a base di Mostaccioli, cipolla rossa di Tropea, liquirizia, ‘Nduja e altri prodotti tipici locali conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.

Il convegno culturale, che si è svolto nello storico Palazzo Gagliardi, si è concluso con lo show cooking dello chef stellato Giuseppe Romano del Me Restaurant di Pizzo. L’ambasciatore del gusto ha preparato alcuni dolci ispirati a Dante Alighieri. Una sfera di cioccolato bianco ripiena di crema che richiama l’uovo sodo. Un alimento tanto semplice quanto apprezzato dal poeta. E poi la torta paradiso che ricorda il terzo cantico della divina commedia. «Il cibo è cultura – ha concluso Giuseppe Romano – in grado di promuovere il territorio e le sue specialità».

Articoli correlati