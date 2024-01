“Pachino Express” sbarca a Pizzo, ad accogliere i due giovani disabili lo chef Giuseppe Romano

Ha fatto tappa a Pizzo la troupe del programma “Pachino Expresse” che sono stati ospiti del Me Restaurant di Giuseppe Romano. Un viaggio iniziato da Roma con l’obiettivo di sensibilizzare sulla disabilità. A raccontare questa speciale avventura è la trasmissione televisiva Le Iene con l’inviato Antonio Nicolò De Devitiis. Protagonisti del viaggio sono Sebastiano Gravina, tik toker che ha portato sui social la disabilità, in particolare i problemi legati alla cecità. Conosciuto come il “Videociecato”, il giovane racconta la normalissima vita di un non vedente, con ironia e leggerezza. E Domiziana Mecenate, giovane paralitica costretta su una sedie a rotelle proprio dopo un incidente in allenamento. I due stanno raggiungendo la Sicilia senza soldi a disposizione. Un viaggio che la Iena De Devitiis ha ribattezzato “Pachino Express”, dal nome della destinazione finale: Pachino, paese situato nella punta estrema della Sicilia.

