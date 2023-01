La piccola protagonista del nuovo spot della Goeldlin Collection è del Vibonese

La proiezione in anteprima sabato scorso a Milano alla fiera “Identità golose” di Milano dello spot della Goeldlin Collection, azienda che produce abbigliamento professionale, è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico. Lo spot girato a Napoli in piazza Plebiscito dove ha sede il Gran Caffè Gambrinus, parla anche Vibonese. La bambina protagonista della prima parte del video promozionale è infatti Ginevra Romano, 7 anni di Pizzo. La piccola è la figlia di Eleonora e Giuseppe Romano titolari del Me Restaurant. [Continua in basso]

«Quest’estate – racconta Giuseppe Romano – è stato nostro ospite Antonio Goeldlin titolare di una nota azienda di abbigliamento professionale. Nel Vibonese per partecipare al Tropea experience, dedicato alla cipolla rossa di Tropea. Ha conosciuto nostra figlia e ci ha chiesto una sua partecipazione al video promozionale. Lo spot, realizzato nelle scorse settimane, è stato proiettato sabato scorso a Milano durante la kermesse “Identità golose”.

«È stata un’esperienza molto bella per tutti noi, anche perché lo spot è stato girato nella mia terra d’origine, a Napoli», afferma lo chef. «Ginevra si è divertita molto ed è stato emozionante vederla interpretare il ruolo della protagonista».