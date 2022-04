Vibo: Giuseppe Romano (“Azione”) a Lamezia per parlare di sanità calabrese

«Stamane a Lamezia Terme, nella qualità di segretario provinciale di Azione, ho presieduto un incontro con il responsabile del direttivo nazionale area tematica Sanità Salvatore Scervo. Presente altresì il segretario regionale Fabio Scionti. Si è discusso di come potere omogeneizzare il livello delle prestazioni del sistema sanitario regionale calabrese agli standard nazionali e garantire il diritto alla salute mediante una più capillare copertura del territorio». È quanto fa sapere Giuseppe Romano, responsabile provinciale del partito vibonese di Carlo Calenda. [Continua in basso]

«La proposta – prosegue l’interessato – verrà consegnata nelle mani del presidente e del consiglio regionale e rappresenta un percorso per intervenire da subito e con un piano di lungo respiro per ridare alla Calabria e ai suoi cittadini una Sanità che da tanto tempo ormai è lontana dagli standard nazionali. Occorre rivedere le basi dell’organizzazione ospedaliera pubblica e privata, della medicina specialistica e della capacità diagnostica associata introducendo fattori di distribuzione asincrona che si basino non solo sul criterio numerico del numero degli abitanti rappresentanti il bacino di utenza ma anche sulla loro distribuzione sul territorio e sulle capacità di mobilità associata a tale distribuzione».

Per queste ragioni, Giuseppe romani sottolinea che «si ritiene necessario avviare un dibattito serio sul tema della sanità anche Vibo Valentia, posto che i diritti fondamentali dei cittadini come il diritto alla vita ed alla salute rappresentano il punto di partenza di un’azione politica sana ed efficiente. Su tale tema è necessario coinvolgere tutte le forze politiche che intendono produrre qualcosa di concreto per il territorio e soprattutto che intendono la politica come servizio a favore del cittadino. In proposito, il partito di Azione di Vibo Valentia organizzerà nella prossima settimana un incontro in città sul tema della sanità per illustrare compiutamente la nostra idea di sanità in Calabria, alla presenza dei responsabili nazionali».

