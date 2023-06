Lo chef Giuseppe Romano è il nuovo delegato regionale di Euro – Toques per la Calabria – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Lo chef Giuseppe Romano è il nuovo delegato regionale Euro-Toques per la Calabria, l’associazione che riunisce i più importanti cuochi italiani e che promuove le eccellenza del territorio. La nomina nel corso di una cerimonia che si è svolta al Me Restaurant di Pizzo, dove lo chef di origine partenopea, ma vibonese d’adozione, esprime la sua arte culinaria conquistando sempre più palati e riconoscimenti. A conferire il nuovo, prestigioso incarico, lo stesso presidente nazionale dell’associazione Euro-Toques e ambasciatore della cucina italiana nel mondo, lo chef Enrico Derflingher, per tre anni cuoco a Buckingham Palace e Kensington Palace.

Lui che con la ricetta del risotto ‘Queen Victoria’ conquistò la regina Elisabetta in una cena che passò alla storia. Adesso però tocca alla Calabria. Enrico Derflingher sta già pensando a una ricetta a base di prodotti tipici del territorio: «Ancora non ho deciso il nome – spiega ai microfoni di LaC – ma sarà sicuramente un piatto a base di riso di Sibari, ‘nduja di Spilinga, pecorino del Poro e olio Evo. La prossima volta che tornerò in Calabria lo presenterò». E l’occasione non tarderà ad arrivare. «Ad ottobre – annuncia lo chef Romano – organizzeremo qui a Pizzo una riunione del consiglio nazionale per fare scoprire ai cuochi di tutta Italia il patrimonio gastronomico della Calabria». Al termine della conferenza stampa, la CNA di Vibo Valentia ha consegnato allo chef Enrico Derflingher la targa di riconoscimento come ambasciatore dell’eccellenza dell’artigianato.

