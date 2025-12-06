Inaugurata oggi, sabato 6 dicembre, in occasione della festa di San Nicola, la XV edizione del Mese del Fanciullo, iniziativa nata nel 2010 per richiamare l’attenzione sui diritti dei minori e ispirata alla figura del Santo protettore dei bambini. La manifestazione – si apprende da una nota – si svolgerà nella piccola frazione di San Nicola de Legistis, nel Comune di Limbadi, e riunirà momenti religiosi, culturali e dedicati all’infanzia.

L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata dalla presenza del giovane regista e attore Maverick Lo Bianco, Ceo e direttore creativo di Never, impegnato in un percorso artistico che unisce cinema, moda e sport. Lo Bianco presenterà due cortometraggi della trilogia Mediterraneo, lavori che – come riportato nella nota – mettono in evidenza «il rapporto tra la Calabria, la sua religiosità e l’eredità culturale della Magna Grecia». Il messaggio rivolto ai giovani punta a «riscoprire l’immenso patrimonio di arte, cultura e spiritualità consegnato dalle civiltà che hanno attraversato il Mediterraneo».

L’appuntamento si aprirà alle 18 con la messa solenne in onore del Santo Patrono, concelebrata dal parroco don Cosma Raso, da mons. Giuseppe Fiorillo e da altri sacerdoti che hanno guidato negli anni la parrocchia. Durante la celebrazione i bambini racconteranno la vita e le leggende legate a San Nicola, rinnovando una tradizione radicata nella comunità. Al termine saranno distribuiti i tradizionali pani benedetti e i doni per i più piccoli.

Tra i momenti dedicati ai bambini è prevista anche una lettura animata a cura della musicista Rosanna Cannizzaro, presidente dell’associazione culturale e musicale S. Johannes di Palmi, accompagnata da Saverio Caminiti.

La serata sarà inoltre segnata dalla commemorazione di due figure particolarmente legate alla manifestazione e alla tutela dell’infanzia: Domenico Putrino e Bruno Cutrì, entrambi recentemente scomparsi. Putrino, presidente dell’Accademia musicale Amadeus di Palmi, aveva collaborato per anni al Mese del Fanciullo e promosso iniziative sui diritti dei bambini, mentre Cutrì, pioniere della cibernetica e progettista di siti web nel Vibonese, viene ricordato per il suo impegno in attività culturali e per il sostegno alle iniziative del borgo. L’associazione Alighistos e la Parrocchia di San Nicola li definiranno, nella commemorazione ufficiale, «benefattori dei fanciulli».