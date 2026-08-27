Numerosi artisti hanno raccontato scorci, architetture e paesaggi del borgo attraverso tecniche e sensibilità differenti. Al termine della giornata la premiazione dei dieci partecipanti classificati

Pennelli e colori hanno trasformato, per una giornata, gli scorci di Monterosso Calabro in un percorso a cielo aperto tra arte e paesaggio. È il bilancio della seconda edizione dell’Estemporanea di Pittura “Le Mani della Fantasia”, promossa dall’Amministrazione comunale guidata da Antonio Lampasi, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti.

I partecipanti hanno lavorato direttamente nel borgo, scegliendo angoli, vedute e particolari del patrimonio architettonico e paesaggistico locale come soggetti delle proprie opere. Un modo per raccontare Monterosso attraverso sensibilità e tecniche differenti, mettendo in relazione la produzione artistica con il territorio.

Alla riuscita dell’iniziativa ha contribuito anche l’organizzatore Tonio Fortebraccio, impegnato nella preparazione e nello svolgimento della manifestazione.

Particolare attenzione è stata riservata alla giuria, composta da esponenti del mondo dell’arte, della cultura e della progettazione. A presiederla è stato Nicola De Luca, pittore e artista catanzarese. Con lui Antonio Maio, scultore di Monterosso Calabro, Giusi Fanelli, presidente della Pro Loco di Vibo Valentia, e Saverio Monteleone, architetto.

La commissione ha valutato le opere tenendo conto delle diverse tecniche utilizzate, dei linguaggi espressivi e delle caratteristiche dei singoli lavori.

Al termine della giornata si è svolta la premiazione dei dieci artisti classificati:

Giuseppe Defranco, Raffaella Polifroni, Gregorio Procopio, Mauro Domenico, Fabio Castellaneta, Angela Panetta, Pantaleone Rombolà,

Marianna Nadile, Telesa Giuseppe Rocco e Francesco Mangialardi.

Tra i partecipanti anche l’artista Ercole Fortebraccio, che ha scelto di prendere parte all’estemporanea fuori concorso, mettendo comunque a disposizione della manifestazione la propria esperienza e il proprio lavoro.

Per l’Amministrazione comunale, la seconda edizione de “Le Mani della Fantasia” rappresenta un appuntamento attraverso cui promuovere la conoscenza del territorio e sostenere occasioni di partecipazione legate alla cultura e all’arte.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione e i ringraziamenti rivolti agli artisti, ai componenti della giuria e a quanti hanno collaborato all’organizzazione dell’evento.