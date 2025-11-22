È tutto pronto per la XVI edizione della Festa dell’accoglienza, in programma oggi, sabato 22 novembre, alle ore 17:30 nella Sala consiliare di Monterosso Calabro. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Familia De Rubro Monte, si conferma un appuntamento centrale per la comunità, coniugando cultura, valori sociali e tradizione. A rendere particolarmente significativa l’edizione di quest’anno sarà la presenza del maestro orafo Michele Affidato, figura di spicco nel panorama internazionale dell’arte orafa. Fornitore della Santa Sede, orafo ufficiale del Festival di Sanremo e Ambasciatore nazionale Unicef, Affidato è da tempo conosciuto come “l’orafo dei Papi” per la sua lunga esperienza nel campo dell’arte sacra e dell’alta gioielleria.

La locandina dell'evento

Nel corso dell’incontro, il maestro dialogherà con il pubblico sul tema “Gioielli e arte sacra… tra storia e tradizione”, offrendo una riflessione sui simboli, i linguaggi e le radici culturali che caratterizzano la grande tradizione orafa italiana. «Sarà un’occasione per condividere un percorso fatto di arte, fede e creatività», ha spiegato Affidato presentando l’iniziativa.

Per Monterosso Calabro, la Festa dell’accoglienza rappresenta un momento identitario e partecipato, in cui la valorizzazione del territorio si unisce alla volontà di promuovere il dialogo e il senso di appartenenza. «È un evento che racconta l’anima autentica della nostra comunità», sottolineano dall’Associazione, evidenziando l’importanza della presenza di stampa e televisioni per dare visibilità a un appuntamento radicato nella storia locale.